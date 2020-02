Asse : Claude Puel pris à partie par des fans de St-Etienne

L’ Asse est sur une très mauvaise série de 1 victoire en 5 matchs. Claude Puel ne fait rien, ou pas très vite, pour inverser cette tendance. Des fans de l’As St-Etienne commencent à perdre patience et le disent clairement à leur entraîneur.

Des fans de l' Asse n'en peuvent plus des discours de Claude Puel

Face à Montpellier dimanche, l’ Asse s’est de nouveau inclinée sur le score de 1-0. Alors qu’il reste 14 matchs de Ligue 1 Conforama à jouer et que le club doit impérativement en gagner 5 pour éviter la relégation, Claude Puel ne rassure pas avec son discours. Pour certains fans, leur entraîneur se comporte comme un médecin après la mort.

Le technicien des Verts a déclaré après la nouvelle défaite de l’ Asse à Montpellier : "On a pris un but sur leur première occasion de la rencontre. Derrière, on a eu les opportunités pour revenir. Le match doit être pratiquement plié pour nous à la mi-temps. On a besoin de confiance. Mais la confiance, on doit aller la chercher. Quand on ne met pas nos occasions au fond et qu’on plie sur la première occasion de l’adversaire, c’est qu’on accuse le coup. »

Ce discours, certains fans aimeraient que leur entraîneur le comprenne et qu’il trouve les solutions avant d’envoyer des joueurs sur le terrain. Tout ce que dit Claude Puel, et c’est encore moins rassurant : « Il faut batailler. Je ne connais pas d’autre solution pour sortir d'une telle spirale. »

Et si le coach de St-Etienne n'avait vraiment pas la solution ?

Le technicien qu’il est doit trouver les solutions pour permettre à son équipe de battre ses adversaires. Claude Puel ne semble pas encore totalement conscient de cette responsabilité puisqu’il se comporte parfois comme un simple supporter. Il va jusqu’à reconnaitre que son équipe « manque de qualité technique pour faire la différence dans les petits périmètres et asseoir » son « jeu ».

Inacceptable d’un technicien qui vient de traverser un mercato hivernal sans recrue alors qu’il sait très bien qu’il n’a pas les hommes pour réussir sa mission. Plusieurs fans se demandent pourquoi l’ancien coach de l’ OL n’a pas mis de pression aux dirigeants qui l’ont nommé à l’ Asse pour qu’ils lui donnent les moyens de faire correctement son travail ?

Sur les réseaux sociaux où il est pris à partie par les supporters, les discours du coach stéphanois agacent. Sur la page Facebook « Fans de l'AS Saint-Étienne », les réactions contre le coaching et la posture de Puel se multiplient :