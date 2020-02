Bayern Munich - Mercato : grosse offre pour un cadre de Liverpool

Liverpool se prépare à l'offre de transfert de 75 millions de livres sterling du Bayern Munich pour l'un de ses cadres. Le remplaçant de ce dernier est déjà connu.

Le Bayern Munich va lâcher 75 millions de livres pour Firmino

Le Bayern Munich prépare une offre de transfert étonnante de 75 millions de livres sterling pour l'attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, selon le journal anglais Metro. L'international Brésilien est devenu l'un des attaquants les plus cotés du football mondial depuis son arrivée à Anfield en provenance d'Allemagne en 2015.

Avec 78 buts en 228 apparitions, le joueur de 28 ans a aidé Liverpool à remporter la Ligue des Champions la saison dernière et devrait devenir un vainqueur de la Premier League cette année. Jurgen Klopp le considère comme l'un des joueurs les plus importants de son vestiaire. Toutefois, Liverpool va devoir se battre pour garder le Brésilien, courtisé par le Bayern Munich.

Le remplaçant de Roberto Firmino à Liverpool serait déjà connu

Le Bayern Munich doit réorganiser son équipe cet été et The Sun affirme avoir identifié Firmino comme son principal objectif de transfert. Le manager Hans Flick considère que l'attaquant de Liverpool est le joueur idéal pour mener son secteur offensif avec Robert Lewandowski et Leroy Sane de Manchester City, qu'ils tenteront également de recruter en été. Liverpool acceptera le départ de son attaquant que s'ils recrutent un remplaçant. Le club de Premier League a été fortement lié à Timo Werner qui serait le remplaçant idéal de Firmino.

Le mois dernier, la légende de Manchester United, Gary Neville, a fait l'éloge du brésilien, en s'adressant à Sky Sports : "n'importe quel manager au monde aimerait avoir Firmino comme attaquant. Firmino pour moi, quel joueur ! Quel joueur". Liverpool, qui compte actuellement 22 points d'avance sur Manchester City, deuxième au classement de la Premier League, affronte le week-end prochain Norwich City, dernier au classement.