ASSE : Grosse alerte de Pierre Ménès sur la menace de relégation

L’ ASSE a perdu 7 de ses 8 derniers matchs en Ligue 1 ! Du coup, des supporters commencent à exprimer leur mécontentement. Pierre Ménès est aussi inquiet pour l’AS Saint-Étienne battue à 11 contre 10, par le Montpellier HSC, dimanche.

L' ASSE peut-elle sauver sa place en Ligue 1 ?

En supériorité numérique pendant une cinquantaine de minutes, l’ ASSE a été battue par le Montpellier HSC, dimanche (1-0). Les Verts ont ainsi enregistré leur 7e défaite sur les 8 dernières journées de championnat.

L’équipe de Claude Puel n’a pris que 3 points sur 24 possibles et est désormais menacée de relégation. Elle n’a plus que 4 points de plus que le Nîmes Olympique, barragiste. Et le triste bilan de l’AS Saint-Étienne a poussé Pierre Ménès à tirer la sonnette d’alarme.

« Je veux bien que Claude Puel ait pris une équipe mal en point, je veux bien qu’il y ait des blessés, je veux bien que certains tirent la langue. Mais avant de penser à la saison prochaine, où l’on va voir ce qu’on va voir sous la haute juridiction de Puel, il va falloir que les Foréziens pensent à sauver leur place en Ligue 1, parce que le barragiste n’est plus qu’à 4 points », a prévenu le consultant de Canal+, sur son blog.

Ménès a vu une équipe triste de l' ASSE à Montpellier

Il faut rappeler que l’ ASSE a été menée dès la 25e minute. Et Junior Sambia, le milieu de terrain du Montpellier HSC a été exclu à la 41e minute. Malgré tout, les Verts ne sont pas parvenus à revenir au score. Selon Pierre Ménès, les Stéphanois ont été incroyablement tristes, au stade de al Mosson.

« Après la pause, des Stéphanois d’une tristesse inouïe n’ont jamais réussi à mettre vraiment en danger leur adversaire, malgré leur supériorité numérique », avait commenté le chroniqueur sportif, avant d’attirer l’attention de responsables sur la menace de relégation qui guette leur club.

Après 24 journées, l’ ASSE est 15e avec 28 points, devant respectivement le FC Metz (27 points), le Dijon FCO (25 points) et Nîmes (24 points).