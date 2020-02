Ligue 1 - OL : Jean-Michel Aulas lance l'opération remontada

Battu par le Paris Saint-Germain (4-2), l'Olympique Lyonnais est neuvième de la Ligue 1 Conforama ce lundi. A huit points du podium, Jean-Michel Aulas a lancé l'opération remontada pour son équipe.

Lyon est neuvième, à huit points de la ligue des Champions

Après 24 journées, l'Olympique Lyonnais est loin derrière les objectifs de début de saison. Il faut dire que l'ère Sylvinho a envoyer le club de Jean-Michel Aulas dans les stands où le changement des roues a pris beaucoup plus de temps que prévu. Neuvième de la Ligue 1 Conforama avec 33 points, Lyon est à 8 points de la troisième place occupée par le Stade Rennais. L'Olympique de Marseille, deuxième du championnat semble hors d'atteinte pour les Lyonnais avec leurs 16 points d'avances. L'objectif est donc désormais la troisième place de l'élite française, synonyme de qualification pour les barrages de la ligue des Champions.

Cette saison, le bilan de l'OL n'est pas très élogieux. Avec seulement 9 victoires en 24 matches, les gones ont déjà perdu 9 fois et fait 6 nuls cette saison. Trop peu pour espérer mieux au classement de la Ligue 1. Toutefois, avec encore 14 journées et 42 points à prendre, Lyon a encore la possibilité d'atteindre les objectifs fixés.

Jean-Michel Aulas croit en la remontada de l'OL en Ligue 1

"C’est beaucoup, mais on a fait beaucoup mieux par le passé. On est parti dans le passé avec 12-13 points de retard parfois et quand on joue un match contre ces équipes-là, c’est possible." A déclaré le président de l'OL. "Maintenant, il n’y a pas de garanties, d’autant plus que ce sont des équipes qui jouent bien aussi, mais qui ont la chance soit de faire des choix soit de ne pas être qualifiées partout." Explique Aulas réaliste sur la situation de son club.

"Il faudra faire cette remontada vers le podium. Il faut ne pas baisser la tête et avoir les encouragements des supporters. La presse dit des choses qui ne sont pas la réalité. Il faut se mobiliser. Il y a un grand match mercredi. (...)" A conclut Jean-Michel Aulas dans un message sur le site internet de l'OL.