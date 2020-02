OM : Coupe de France, trois absents clés contre l’ OL ?

L’ OM ira défier l’ OL mercredi (21h05) en quart de finale de la Coupe de France. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, pourrait faire le déplacement sans trois joueurs majeurs.

Coupe de France : l’ OM déjà privé de 2 joueurs contre l’ OL

La 24e journée de Ligue 1 à peine terminée, l’ OM se déplacera sur la pelouse du Groupama Stadium mercredi (21h05) pour affronter l’ OL en quart de finale la Coupe de France. André Villas-Boas devra composer sans Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, suspendus pour accumulation de trois cartons jaunes en l’espace de 10 matches officiels.

Il ne s’agit donc pas de ces deux défenseurs dont l’absence était déjà connue, mais bien d’autres joueurs, et non des moindres. En plus, ils seraient trois.

Trois autres Marseillais absents à Lyon ?

André Villas-Boas et ses joueurs étaient présents à l’entraînement collectif ce matin. Bien sûr qu’il s’agissait de préparer le quart de finale de la Coupe de France contre l’ OL mercredi (21h05).

En plus de Jordan Amavi et de Duje Caleta-Car, trois autres joueurs manquaient à l’appel, à savoir Steve Mandanda, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic. Une absence de ces trois joueurs à l’entraînement collectif qui annonce l'effectif pour le déplacement à Lyon ?

Il faut rappeler que le gardien Steve Mandanda avait déjà signalé une douleur à la cuisse. Mais qu’il ait ensuite participé à la réception du Toulouse FC (1-0, 24e journée de Ligue 1) avait rassuré les supporters. Reste alors à savoir pourquoi le champion du monde était absent à l’entraînement collectif ce matin.

Quant à Dario Benedetto, il souffrirait de douleurs à un talon d’Achille. Des douleurs qui avaient convaincu André Villas-Boas de laisser le buteur argentin au repos lors de la réception du Toulouse FC. On peut alors croire que ces douleurs n’ont pas encore lâché l’ancien Xeneize. Il ne faudrait donc pas s’étonner de son absence contre l’ OL en Coupe de France.

Enfin, Nemanja Radonjic est le cas le plus surprenant de la liste. Rien d’anormal n’avait été signalé pour l’ailier gauche serbe. D’où une petite surprise de constater son absence à l’entraînement collectif ce matin.

En revanche, l’ Olympique de Marseille a enregistré la participation à l’entraînement collectif de deux jeunes du centre de formation, à savoir Hugo Bertelli et Yanis Hadjem. De là à envisager leur présence dans le groupe marseillais pour le quart de finale de la Coupe de France ? Rien n’est moins sûr.