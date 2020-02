PSG : Clash Mbappé - Tuchel, la déclaration choc de Leonardo

Suite à son accrochage avec Thomas Tuchel, Kylian Mbappé est vivement pointé du doigt pour son attitude. Mais l’attaquant français peut compter sur le soutien indéfectible de sa direction. Leonardo, directeur sportif du PSG, a clairement pris position pour son jeune crack.

PSG : Leonardo prend position pour Kylian Mbappé

Une scène qui n’est pas passée inaperçue. Remplacé lors de la victoire du PSG face à Montpellier HSC (5-0), Kylian Mbappé a affiché son agacement envers Thomas Tuchel. Le buteur parisien a eu un échange tumultueux avec son entraineur au moment de sa sortie. Un coup de sang du Français qui a fait la une des faits divers, éclipsant la performance du PSG face à Montpellier au grand regret de Thomas Tuchel.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est exprimé sur cette affaire au micro de Canal Football Club. Le dirigeant parisien a répondu de manière très spectaculaire sur cette polémique. Leonardo a reconnu que « si un joueur sort du terrain, est nerveux et a une discussion avec l’entraineur, OK c’est une faute ». Le club règlera le problème en interne.

Mais le directeur sportif du PSG n’accepte pas que l’on dise que « Kylian est un enfant gâté ». Pour lui, Kylian Mbappé reste et demeure « une personne adorable et très engagée. C’est un joueur fantastique. Qui sont les cinq meilleurs joueurs du monde ? On a Neymar et Mbappé », a-t-il rajouté.

Pour Leonardo, cela ne change pas : Kylian Mbappé impressionne sur le terrain et en dehors. Il marque les esprits par son talent, sa détermination, mais aussi par ses grandes ambitions. Le stratège brésilien a dit tout le bien qu’il pense du natif de Bondy et est « heureux » de pouvoir compter sur l’un des « cinq meilleurs joueurs de la planète ».