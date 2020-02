PSG : Polémiques Mbappé et Neymar, Leonardo au secours de Tuchel ?

Leonardo est revenu sur la polémique entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel au PSG, mais aussi sur les commentaires sur le colossal anniversaire de Neymar. Et selon Didier Roustan, la sortie du Directeur sportif ressemble fort à celle d’un pompier qui vient éteindre le feu.

Leonardo en pompier pour éteindre la polémique Mbappé ?

Le feu couve-t-il au PSG ou pas ? Didier Roustan pense que si. Il justifie sa réponse par le fait que Leonardo ait pris la parole, après la victoire du Paris Saint-Germain sur l’ OL. Il faut rappeler que deux faits ont animé l’actualité du club de la capitale ces deux dernières semaines. D’abord, la polémique soulevée par Kylian Mbappé lors de sa sortie du terrain contre le Montpellier HSC le 1er février, puis l’incroyable anniversaire de Neymar le lendemain.

L’attaquant de 21 ans du PSG avait manifesté un gros mécontentement vis-à-vis de Thomas Tuchel qui l’avait sorti à la 68e minute. Les Parisiens menaient pourtant (5-0). Il s’en était suivi un échange de propos entre le joueur et le technicien allemand, devant toutes les caméras. Le lendemain (dimanche 2 février), ce fut l’anniversaire anticipé de l’autre star du club de la capitale, Neymar. Soit deux jours avant le match contre le FC Nantes (23e journée de Ligue 1).

Le Paris Saint-Germain avait remporté le match contre les Canaris (2-1). Mais la grosse bourde de Presnel Kimpembe sur le but réducteur des Nantais et la prestation peu aboutie des Parisiens avaient suscité de vives critiques. Cependant, Leonardo a tenté de minimiser les deux faits.

« Si un joueur sort du terrain en étant nerveux et avec une discussion avec l’entraîneur… ok, c’est une faute. Mais après, dire que c’est un enfant gâté, ça je n’accepte pas, car c’est une personne adorable et très engagée aussi. C’est un joueur fantastique », a-t-il défendu.

Au sujet de Neymar, le directeur sportif du PSG rappelle « qu’il est né comme ça » et que « c’est Dieu qui lui a donné le talent ». « Même avec ça, on commence à parler de sa soirée (d’anniversaire). Il n’y a eu aucune influence interne. Et il n’y a aucun souci », a expliqué le dirigeant brésilien. Didier Roustan n’est pas d’accord avec ce dernier.

Didier Roustan évoque une crise latente au PSG

Selon le journaliste sportif, il y a bien une crise latente. Et c’est cela qui justifie la sortie médiatique de Leonardo. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le confrère a rappelé que Thomas Tuchel avait reconnu que la fête donnée par Neymar avait eu une incidence sur le match disputé à Nantes.

« Après le match contre Nantes on lui a demandé s’il y avait une relation de cause à effet avec l’anniversaire de Neymar 48 heures avant, et il a répondu oui », a-t-il ressorti, dans des propos relayés par Canal Supporters. « Si Leonardo est venu parler (après le match contre Lyon, ndlr), c’est pour déminer. Donc ça veut dire que c’est latent dans ce club. Désolé d’en parler, mais c’est comme ça… », a soutenu Didier Roustan.