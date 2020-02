PSG - OL : Tuchel juge les prestations de Cavani et d’Icardi

Thomas Tuchel, coach du PSG, a jugé la performance d’Edinson Cavani et celle de Mauro Icardi contre l’ OL, dimanche soir. Le premier avait remplacé le deuxième et avait marqué le 4e but des Parisiens.

PSG : Tuchel se réjouit du retour en forme de Cavani

Edinson Cavani était sur le banc de touche au coup d’envoi du match PSG - OL de la 24e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel avait préféré Mauro Icardi en pointe pour démarrer. Finalement, ce dernier avait cédé sa place à l’avant-centre uruguayen, après 76 minutes de jeu. En ce moment, le Paris Saint-Germain menait l’Olympique Lyonnais par (3-2).

Mais sorti du banc de touche, Edinson Cavani a mis 3 minutes seulement sur le terrain pour tromper Anthony Lopes (4-2, 79e). De quoi réjouir Thomas Tuchel qui attend de l’attaquant de 33 ans qu’il se montre plus efficace que Mauro Icardi. À la question de savoir si « Cavani a relancé la concurrence en attaque » au Paris SG, le technicien allemand a répondu cash : « Oui, c’est bien. Toutes les concurrences sont bonnes ».

Courtisé par l’Atlético Madrid lors du mercato hivernal, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avait été bloqué par ses dirigeants en janvier. Et depuis l’échec de son transfert, il se concentre désormais sur le terrain.

« Edinson Cavani est plus fort à l’entraînement parce que les choses sont claires maintenant que le mercato est fini. Il est entré très fort, a inscrit un but très important pour lui, pour nous. On a besoin de joueurs d’expérience comme lui… », a apprécié l’entraineur des Parisiens, en conférence de presse.

« Qu’il soit en forme est la meilleure chose pour nous », a ajouté Thomas Tuchel, avant d’évoquer la situation de l’attaquant prêté par l’Inter Milan au PSG.

Thomas Tuchel s'inquiète désormais pour Mauro Icardi

Désormais, le successeur d’Unai Émery est inquiet pour Mauro Icardi. Ce dernier a inscrit un seul but lors de ses six dernières apparitions en Championnat. Et son coach en est inquiet. « C’est pareil, je suis inquiet avec tous les attaquants qui ne marquent pas », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Paris Fans. Dans son explication, Thomas Tuchel a laissé entendre que « la confiance vient avec les buts ».

Cependant, le patron du staff technique du PSG a apprécié le fait que l’Argentin se mette au service du collectif. « Il a créé des espaces dans l’équipe de Lyon. Il défend. Il va continuer à travailler », a-t-il souligné. Pour revenir à Cavani, c’était son 3e but de la saison en Championnat, mais le premier depuis le 18 août 2019.