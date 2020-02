Liga - Real Madrid : Ferland Mendy en bouche un coin à plus d'un

Ferland Mendy est totalement remis de ses pépins physiques du début de saison. Enchaînant les bonnes prestations, l'international français connaît une ascension extraordinaire sous les ordres de Zinédine Zidane.

Ferland Mendy, le très bon coup réalisé par le Real Madrid

L'été dernier, quand la rumeur Mendy qui devait être transférée au Real Madrid a commencé à circuler, beaucoup ont pensé au latéral gauche de Manchester City, vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'Équipe de France. Mais non, Zinédine Zidane a fait le choix de recruter un défenseur qui commençait à se distinguer en Ligue 1 et qui venait d'intégrer l'équipe de France. Zidane a demandé à sa hiérarchie du Real Madrid de recruter Ferland Mendy, car il savait que le jeune homme de 24 ans avait les qualités requises pour remplacer Marcelo au poste d'arrière gauche. Il a coûté 45 millions d'euros au Real Madrid, et ses performances impressionnent. Zidane a démontré qu'il avait l'œil pour détecter les talents.

Depuis dix ans, le latéral gauche du Real Madrid est Marcelo, mais l'arrivée de Mendy l'été dernier a changé les choses. Malgré une période d'adaptation difficile, le Français est devenu le titulaire du poste devant Marcelo. Les qualités défensives du français sont mises en avant par son coach qui recherche de la stabilité pour son équipe. Marcelo est extrêmement créatif avec un style de jeu plus offensif que Mendy, mais le jeune français apporte autre chose.

Mendy a facilité le travail de Ramos contrairement à Marcelo

L'international français a construit un véritable mur, très difficile à franchir à gauche. Ainsi, Sergio Ramos a moins de tâches à faire sur l'aile gauche et peut donc désormais se concentrer sur la défense centrale. Une solidité défensive qui protège Thibaut Courtois. Avec seulement 14 buts concédés en 23 matches de Liga, le Real a la meilleure défense de tous les grands championnats d'Europe, ceci grâce à l'apport défensif du français.

L'ancien Lyonnais n'est pas le meilleur avec le ballon aux pieds, il doit encore évoluer dans ce domaine. Mais sa vitesse et son physique lui permettent d'anticiper et de surprendre ses adversaires, non seulement en défense, mais aussi en attaque. Contre Osasuna par exemple, il a délivré deux centres dangereux dans la surface de réparation. La formation française en football a encore de beaux jours devant elle.