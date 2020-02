Premier League : la décision de Manchester United pour Paul Pogba

L'avenir de Paul Pogba à Manchester United est toujours incertain. Pour la presse anglaise, la décision des Red Devils pour le champion du monde 2018 ne fait aucun doute.

Est-il temps pour Manchester United de vendre Paul Pogba ?

Pour la plupart, les fans de United sont résignés sur le fait que Paul Pogba quittera Old Trafford cet été. Le français a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter United en juin, l'été dernier, lorsqu'il a profité d'une tournée promotionnelle personnelle au Japon pour dire au monde entier qu'il voulait un nouveau défi. En ce qui le concerne, il ne s'est pas passé grand-chose depuis lors et, avec le recul, l'été dernier était probablement le meilleur moment pour United de vendre Pogba, sportivement et financièrement parlant.

Leur refus de le laisser partir semble s'être retourné contre eux, car les blessures font qu'il n'a joué que huit fois cette saison. United l'a évalué à 150 millions de livres sterling l'été dernier et le Real Madrid n'aurait jamais pu payer autant. L'équipe de Zidane avait déjà dépensé près de 300 millions de livres sterling pour des joueurs tels qu'Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao et Ferland Mendy. Le Real Madrid va revenir à la charge pour Pogba cet été. Le français n'aura plus qu'un an de contrat à Old Trafford, bien que United ait la possibilité de le prolonger sans problème de 12 mois supplémentaires. Sans avoir beaucoup joué cette saison, sa valeur a baissé. Est-il temps pour United de vendre leur star ? Nous disons trois fois oui.

Quitter Manchester United risque d'être compliqué pour le français

Pogba aura 27 ans le mois prochain et rien n'indique qu'il serait disposé à signer un nouveau contrat à Old Trafford. Il n'y a qu'une poignée de clubs qui peuvent se permettre de le recruter, de payer son salaire et la commission de Mino Raiola. La Juventus était intéressée l'année dernière, mais elle devra vendre avant de pouvoir se positionner pour lui cet été et l'avenir de son entraîneur Maurizio Sarri est incertain. En plus, sa forme physique est très incertaine. Seul le Real pourrait réellement se positionner sur ce dossier, surtout que Zidane veut absolument le champion du monde 2018 dans son équipe.

On s'attendait à de grandes choses lorsque Pogba est revenu de la Juventus à United dans le cadre d'une transaction record de 89 millions de livres il y a presque quatre ans. Aujourd'hui, pour son prix, il est clair que ce transfert n'est pas loin du flop. Il était censé faire partie d'une nouvelle équipe qui allait remporter à nouveau des titres et se mesurer à la Ligue des Champions. En réalité, au niveau des clubs, la victoire de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa ont été les seules victoires. United a maintenant Bruno Fernandes et peut laisser partir Pogba plus facilement.