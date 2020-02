ASSE : Défaite à Montpellier, l’inquiétant constat de Saliba

L’ ASSE va mal en Ligue 1. William Saliba ne l’a pas nié après la défaite contre le Montpellier HSC (1-0), dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1. Il dévoile les deux gros soucis de l'équipe stéphanoise.

ASSE : Saliba évoque un souci à la fois défensif et offensif

L’ ASSE a concédé une 7e défaite en 8 matchs de Ligue 1, dimanche, au stade de la Mosson. Menés dès la 25e minute de jeu, William Saliba et ses coéquipiers n’ont pas eu les ressources pour réduire au moins le score. Ils étaient pourtant à 11 contre 10, après l’expulsion du milieu de terrain montpelliérain, Junior Sambia.

Le défenseur de 18 ans croit connaitre les deux gros problèmes de l’AS Saint-Étienne en ce moment. « On encaisse beaucoup de buts. Il faut qu'on soit plus costaud défensivement et plus tueur offensivement », a-t-il fait remarquer, dans des propos rapportés par Le Progrès. Selon le jeune arrière central, « il faut que l’ ASSE « se bouge » maintenant sinon, elle pourrait se retrouver dans la zone rouge.

Rappelons que les Stéphanois sont 15e et n’ont que 4 points de plus que le barragiste, Nîmes Olympique. La menace de la relégation est donc réelle chez les Verts. Néanmoins, William Saliba ne désespère pas. Bien au contraire, il admet que « c’est dur d'être dans cette situation », mais il a espoir que lui et ses partenaires vont « s’en sortir ensemble ». « Il reste beaucoup de matchs, on va les prendre les uns après les autres », a laissé entendre le joueur transféré à Arsenal et prêté à l’ ASSE jusqu’en juin 2020.

L' ASSE est la 4e pire défense de Ligue 1

Parlant de mauvaise défense, l’équipe de Claude Puel a encaissé 38 buts. Elle a la 4e plus mauvaise défense de Ligue 1. Les Verts sont également parmi les pires attaques de Ligue 1. Ils ont marqué 25 buts en 24 journées de championnat et sont la 12e attaque du championnat, comme le FC Nantes et l’ Amiens SC.

Il faut dire que William Saliba a été longtemps blessé au pied (claquage tendineux, puis fracture du métatarse). Il ne compte donc que 8 apparitions en Ligue 1 cette saison, dont 3 dans ce mois de février 2020.