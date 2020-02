Tottenham : interdit de vacances, José Mourinho repéré

Contrairement au reste de son équipe, José Mourinho n'a pas pris de vacances. L’actuel entraîneur de Tottenham, plutôt qu’un repos, a décidé d'espionner l'un de ses prochains adversaires en Ligue des Champions.

Tottenham : José Mourinho, ce qu’il faisait en Allemagne

Alors que les joueurs de Tottenham, comme les autres joueurs de la Premier League, bénéficient d'une semaine ou deux de temps d'arrêt bien mérité, il n'y a pas de pause hivernale pour certains entraîneurs. D'autres dirigeants de clubs peuvent filer sous le soleil de février dans des endroits comme Dubaï ou Marbella, mais pas José Mourinho. Le portugais a décidé de mettre à profit son temps libre pour étudier comment faire progresser son équipe en Ligue des champions.

C'est ainsi que le coach de Tottenham a bravé la tempête du week-end pour s'envoler vers Munich pour assister au choc de Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. Les Spurs jouent contre Leipzig le 19 février en huitième de finale de la Ligue des champions. Il aurait pu regarder le match à la télévision ou se fier à la vidéo de ses analystes, mais non. José Mourinho affirme que rien n'est comparable au fait d'être dans le stade. Le match s'est terminé par un match nul 0-0, mais le voyage en valait la peine, selon l'entraîneur de Tottenham.

Mourinho explique son choix d'assister au choc de Bundesliga

"C'est très important. Je peux voir de petits détails. Même les échauffements. Je peux voir ce que la télévision et la vidéo ne me donnent pas. Pour voir les échauffements et voir ce que les joueurs font individuellement", a-t-il affirmé. "Certaines compétences qui parfois pendant le jeu sont cachées. C'est une intensité différente. C'est une expérience différente. Je ne pouvais pas manquer cette opportunité".

Mourinho est heureux des vacances d'hiver, mais il déclare ne pas en avoir besoin pour le moment. "Les joueurs avaient besoin de quelques jours de congé. Pour leur corps et leur esprit, ils avaient besoin de repos. Mais pas pour moi. Je pense que la meilleure façon d'essayer d'aider l'équipe est de travailler."