OL - OM : Coupe de France, Jean-Michel Aulas lance les hostilités

L’ OM se déplace sur le terrain de l’ OL, ce mercredi 12 février, en quart de finale de la Coupe de France. Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur cette rencontre pressentie très électrique.

OL : Aulas n'a pas oublié les incidents du match aller contre l' OM

Battu par l’ OM au Vélodrome (2-1), lors du match aller de Ligue 1, l’ OL a sa revanche à prendre, ce mercredi (21h), au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais reçoit en effet l’Olympique de Marseille, mais en Coupe de France. Soit trois mois après le match qui avait été émaillé d'incidents, dans la cité phocéenne.

Il faut rappeler que le bus des Lyonnais avait été caillassé à Marseille, lors du match disputé le 10 novembre 2019. Jean-Michel Aulas s’en souvient et espère un environnement plus apaisé à Lyon. « On a encore ce match aller sur le cœur avec un accès dangereux au Vélodrome. On a été bombardé », a-t-il rappelé sur olweb.

« Sur le terrain, ce n’était pas brillant non plus. On se demande pourquoi la Ligue fait jouer ce genre de match, il peut y avoir des incidents comme on l’a vu à Saint-Étienne dans la semaine », a regretté le dirigeant de l’ OL. Tout en dénonçant « des erreurs d’arbitrage et de VAR », lors du match de la 13e journée du championnat.

Aulas espère un Olympico sans incident à Lyon

À l’occasion de la venue de l’ OM dans la capitale des Gaules, Jean-Michel Aulas « espère que le match de mercredi ne sera pas comme le dernier ». Déjà en finale de la Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais a également l’ambition d’aller en finale de la Coupe de France. Le club rhodanien a en effet pour objectif de gagner une coupe au moins cette saison.

« La Coupe est la priorité du moment », a rappelé Jean-Michel Aulas pour finir.