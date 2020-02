OM : Coupe de France, Alvaro Gonzalez et Villas-Boas défient Lyon

Alvaro Gonzalez et André Villas-Boas étaient présents en conférence de presse ce lundi. Bien sûr qu’ils ne pouvaient pas manquer d’évoquer le match entre l’ OL et l’ OM, mercredi (21h05) en quarts de finale de la Coupe de France. Le défenseur central de l’ Olympique de Marseille et son coach ont envoyé un message clair à l’ Olympique Lyonnais.

Coupe de France : Alvaro décidé à prouver qu’il n’y a qu’un Olympique

Alvaro Gonzalez n’a pas mis longtemps à comprendre la rivalité très exacerbée entre l’ Olympique Lyonnais et l’ Olympique de Marseille. Titulaire au match aller en championnat, le défenseur central phocéen n’avait pas terminé l’ Olympico. Il s’était fait expulser.

Mais l’Espagnol avait passé suffisamment de temps sur la pelouse pour s’imprégner parfaitement de la rivalité très poussée entre les deux Olympiques français. « Depuis le premier jour, j'ai remarqué cette ambiance très chaude », a-t-il expliqué devant les journalistes.

Une rivalité que l’ancien de Villarreal revivra mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Mais cette fois, Alvaro Gonzalez ne compte pas se faire expulser. Car une expulsion ne lui permettrait pas de prouver aux Lyonnais qu’ « il n'y a qu'un Olympique », à savoir l' Olympique de Marseille. Pour cela, il faudra « démontrer sur le terrain que l'OM est le plus fort ».

André Villas-Boas déterminé à battre le club rhodanien

Prenant la parole à la suite de son joueur, André Villas-Boas s’est d’abord montré plus pondéré. S’il n’oublie pas la victoire de l’ OM au match aller en championnat, le technicien portugais prévient tout de même que ce quart de finale de la Coupe de France « sera un match différent de l’aller ». En plus, l’entraîneur marseillais estime que les Gones « ont un effectif incroyable, une qualité technique hors série » et soupçonne Rudi Garcia de vouloir « faire de la misère » à la formation provençale.

Mais que Rudi Garcia et ses joueurs sachent que l’ OM ne se présentera pas à ce quart de finale de la Coupe de France en victime résignée, loin de là. Car dans le fond, André Villas-Boas pense qu’il « peut aller à Lyon et gagner le match ».