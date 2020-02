Ligue des Champions : excellente nouvelle pour l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais a de quoi se réjouir ce lundi soir. En effet, l'équipe de Rudi Garcia va affronter une Juventus Turin diminuée, le 26 février.

L'Olympique Lyonnais heureux du malheur de la Juventus

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, ont fortement ébranlé l'OL. Les gones ont été obligés de recruter durant le mercato d'hiver et de promouvoir des jeunes en équipe première pour essayer de compenser. Même si les solutions prises n'ont pas suffi à empêcher la défaite contre le PSG dimanche (4-2), l'Olympique Lyonnais ne compte pas baisser les bras.

La bonne nouvelle de ce lundi pour l'OL est venue de la Juventus. En effet, l'attaquant brésilien de la vieille dame, Douglas Costa s'est blessé à la cuisse gauche en championnat le week-end dernier. Le champion de serie A a communiqué ce lundi sur la blessure de son attaquant brésilien. Costa souffre d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche. L'ancien joueur du Bayern Munich pourrait donc manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Lyon.

Jean-Michel Aulas, appel à l'union sacré dans son équipe

Il y a des défaites qui ne sont pas toujours des défaites. Si sur le plan comptable, en championnat, une défaite est synonyme de zéro point, sur le plan psychologique certaines défaites sont bénéfiques. Quand on regarde l'attitude des joueurs et du staff de l'OL, il semble évident que la défaite contre le PSG (4-2) a débloquée quelque chose. En tous cas, le jeu pratiqué par Lyon après le troisième but parisien démontre à suffisance que l'OL a les moyens de faire mal, même aux grands d'Europe.

Le président du club a tenu à s'adresser à ses joueurs et à son staff. Il demande une union sacré avec pour objectif, une remontada en championnat. L'Olympique Lyonnais va probablement devoir faire un choix entre le championnat et la Ligue des Champions. Le résultat du huitième de finale aller contre la Juventus va servir de baromètre pour Lyon.