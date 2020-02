OM Mercato : L’avenir d’Alvaro Gonzalez pas encore assuré ?

Alvaro Gonzalez est heureux d’être le joueur avec qui l’ OM n’a pas encore perdu de match cette saison. Mais l’avenir du défenseur central espagnol avec l’ Olympique de Marseille serait encore loin d’être fixé.

Alvaro Gonzalez, le porte-bonheur de l’ OM ?

Alvaro Gonzalez s’est déjà taillé un statut de porte-bonheur de l’ OM. En effet, l’écurie olympienne n’a pas encore perdu de match cette saison à chaque fois que l’Espagnol était aligné. De quoi faire plaisir à l’ancien de Villarreal qui se dit « vraiment content de pouvoir jouer et ne pas perdre et continuer cette série ».

Mais Alvaro Gonzalez est conscient que cette série d’invincibilité sera rompue un jour, même s’il souhaite que « ça sera le plus tard possible ». En outre, il refuse de s’attirer cet honneur à lui tout seul. Il pense que cette série d’invincibilité est réellement à mettre à l’actif du collectif olympien « car l'équipe travaille bien » et que « c’est grâce à tout le monde » que l’ OM n’a pas perdu.

Le défenseur espagnol pas encore définitivement transféré ?

Alvaro Gonzalez est arrivé de Villarreal à l’ OM l’été dernier sur la base d’un prêt avec option d’achat obligatoire après un certain nombre de matches. Il avait ensuite révélé qu’il n’était plus prêté, mais définitivement transféré parce qu’il avait déjà joué le nombre de matches prévu dans son contrat de prêt.

Mais voilà, présent en conférence de presse ce lundi, le joueur de 29 ans laisse entendre que son avenir avec l’ Olympique de Marseille ne serait pas encore réglé. Il déclare être impatient de « bien en parler un de ces jours avec Andoni ! ». Il précise même que son avenir sera débattu après que le club olympien « aura accompli tous les objectifs… »

Mais Alvaro Gonzalez n’est pas inquiet. Il assure vouloir s’engager définitivement avec le club marseillais, qui voudrait le garder également. Un intérêt réciproque grâce auquel « le reste sera donc facile ».