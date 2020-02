Lionel Messi et Sancho : l'art de marquer et de faire marquer

Lionel Messi n'a peut-être pas marqué durant la victoire contre le Real Betis dimanche soir, mais le capitaine du FC Barcelone a réussi un triplé de passes décisives pour permettre aux Catalans de suivre le rythme du Real Madrid en tête de la Liga Santander.

Lionel Messi, passeur et buteur imité par Jadon Sancho de Dortmund

L'Argentin est non seulement le meilleur buteur de la Liga avec 14 buts, mais aussi le meilleur passeur décisif avec 11 offrandes. Cette saison, le capitaine du Barça a déjà été directement impliqué dans 25 buts de son équipe en Liga Santander. La dernière fois que le ballon d'or 2019 a fourni trois passes décisives durant le même match c'était durant la saison 2015/16 contre Getafe. Luis Suarez a réussi le même exploit contre Alaves lors du dernier match avant la pause hivernale en décembre dernier.

Pourtant, Messi n'est pas le seul joueur des cinq meilleurs championnats européens à être déjà à deux chiffres en termes de buts et de passes décisives. En effet, l'Argentin est rejoint par le prodige du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Ce jeune homme de 19 ans est devenu le premier joueur de la Bundesliga, Serie A, Premier League, Ligue 1 et de la Liga à passer la barre des 10 buts et 10 passes décisives cette saison.

Sancho a déjà délivré 13 passes décisives et inscrit 12 buts cette saison. Le joueur du Borussia Dortmund n'est qu'à deux passes du meilleur passeur de l'exercice en cours, le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne. Le Belge est pour l'instant, le joueur à avoir délivré le plus grand nombre de passes décisives des cinq grands championnats d'Europe avec 15 offrandes. De Bruyne (7 buts) et Angel Di Maria (11 passes et 8 buts) sont les deux joueurs qui sont les plus proches de rejoindre le club exclusif de Messi et Sancho.

Jadon Sancho et Lionel Messi : habitués aux double-doubles

Réaliser cet exploit n'est nouveau ni pour Sancho ni pour Messi. L'Anglais a terminé sa première saison complète en équipe première avec 14 passes et 12 buts. Il n'est donc plus qu'à une passe d'égaler les résultats de la saison dernière, bien que nous ne soyons qu'en février. Mais Sancho a encore un long chemin à parcourir s'il veut égaler Messi un jour.

En effet, depuis ses débuts lors de la saison 2004/05, le capitaine du FC Barcelone a réussi à enregistrer un double-double en termes de buts et de passes décisives à 12 reprises. Précisément, lors de la saison 2016/17, il a délivré neuf passes décisives. Le record personnel de Messi a été établi lors de la saison 2011/12, puisqu'il a été directement impliqué dans 66 des buts en championnat de Barcelone, avec 16 passes décisives et 50 buts.