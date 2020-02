FC Nantes : Contrarié, Abdoulaye Touré crache ses vérités

Capitaine du FC Nantes, Abdoulaye Touré a livré son analyse sur le match nul (3-3) contre Dijon FCO. Dans son commentaire, le milieu de terrain a clairement avoué sa frustration.

FC Nantes : Abdoulaye Touré avoue sa frustration

Le FC Nantes enchaine les contre-performances et la défense des Canaris semble moins solide qu’en première partie de saison. En effet, les hommes de Christian Gourcuff ont montré un visage bien différent ces dernières semaines. Les Nantais ont enchainé trois défaites consécutives en championnat avant de décrocher le point du nul face à Dijon FCO.

Menés (3-2), les Nantais ont égalisé dans le temps additionnel grâce à un but d’Andrei Girotto. Un point quasiment inespéré pour Abdoulaye Touré et ses partenaires qui ont passé une soirée compliquée à Dijon avant d'exulter en fin de rencontre. « Au vu des circonstances et de notre début de match, c’est un bon point. On arrive malgré tout à revenir au score à la dernière minute donc c’est un bon point », a déclaré le milieu de terrain. Un bon point pour le FCN, mais pas de quoi pavoiser.

Abdoulaye Touré, entré en cours de jeu, garde en effet une impression plus que mitigée de cette rencontre. Le capitaine nantais n’a pas aimé la prestation globale de l’équipe face au 17e Ligue 1. Il est revenu sur la physionomie du match, mais également sur les principes et consignes que Christian Gourcuff a apportés au vestiaire.

Abdoulaye Touré dit ses vérités à ses coéquipiers

Abdoulaye Touré parle notamment d’un bien meilleur état d’esprit, mais aussi d’une fluidité dans le jeu. « Il faut se dire la vérité, depuis quelques matchs, on a baissé de rythme, de niveau (…) Il faut revenir sur des bases plus simples, retrouver de la fluidité dans le jeu de passes. C’est ce qui faisait notre force », a-t-il indiqué.

Pour le milieu de terrain, le constat est simple. Le FCN devra vite retrouver sa solidité défensive, sa fluidité dans le jeu, mais aussi son efficacité devant les buts. Il y a quelques mois, le FC Nantes se positionnait sur le podium de la Ligue 1 en multipliant les succès par la plus petite marge. Dorénavant, le club nantais enchaine les contre-performances (5 matchs de rang sans succès) et occupe désormais la 11e place du championnat avec deux longueurs de retard sur l’AS Monaco (7e). Les Nantais devront vite réagir...