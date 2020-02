PSG : Remontada, Unai Emery fait porter le chapeau à Thiago Silva

Trois ans après l’improbable élimination du PSG par le FC Barcelone en Ligue des Champions, Unai Emery accuse ouvertement Thiago Silva.

PSG : Thiago Silva mis en cause par Unai Emery

Unai Emery est revenu sur la remontée spectaculaire du FC Barcelone contre le PSG (6-1) en Ligue des Champions, le 8 mars 2017. L’ancien coach du Paris Saint-Germain estime que Thiago Silva n’avait pas respecté ses consignes lors du match lourdement perdu au Camp Nou.

Selon le technicien espagnol, il avait demandé au défenseur central et capitaine « que l’équipe défende plus haut ». Cependant, l’ex-entraineur des Parisiens avoue qu’il « n’a pas réussi à faire accepter cela » au Brésilien. L’idée d’Unai Emery était en fait de presser plus haut Lionel Messi et autres Blaugrana, afin de les empêcher de multiplier les assauts sur le camp du PSG, comme ils l’on fait.

« Je voulais qu’il (Thiago Silva, ndlr) sorte de sa zone de confort, qu’il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l’équipe sur l’adversaire soit plus efficace. J’ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela, mais je n’ai pas réussi », a expliqué le coach de 48 ans, dans France Football.

En tout cas, l’entêtement de l’arrière de 35 ans à ne pas respecter le plan d’Unai Emery a ébranlé tout le système du PSG qui s’est retrouvé sous une pression sans relâche du Barça. « Cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l’équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n’a pas été entendu… », a regretté l’Espagnol.

Remontada : L'arbitrage aussi pointé par Unai Emery

Mais l’ancien joueur du Milan AC n’est pas le seul responsable de la remontada des Catalans. Unai Emery a également pointé l’arbitrage. « Le VAR n’existait pas encore. On a clairement été éliminé par des décisions d’arbitrage », a-t-il indiqué.

Pour mémoire, le club français avait infligé une défaite (4-0) à la formation catalane lors du match aller. Mais révoltés, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar avaient renversé les Parisiens. Le dernier avait été auteur d’un doublé (88e et 90e+1) et d’une passe décisive.