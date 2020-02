PSG : LDC, Leonardo évoque le match contre le Borussia Dortmund

Le déplacement du PSG à Dortmund, c’est dans une semaine. Du coup, Leonardo parle désormais du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia.

Leonardo condamne les critiques sur le PSG avant Dortmund

Après la victoire du PSG sur l’ OL, Leonardo a fait le point sur la forme du moment de l’équipe de Thomas Tuchel. Et il ne voit aucun souci au Paris Saint-Germain, avant le déplacement au stade Iduna Park, contre le Borussia Dortmund, le mardi 18 février (21h). Contrairement à ce qu’il lit et entend sur le club de la capitale.

« Quand le 8e de finale arrive, il y a toujours le même procès. On commence à dire plein de choses comme ‘’cette équipe n’est pas prête’’. J’ai même entendu que la Ligue 1 n’était pas au niveau pour le PSG et la Ligue des Champions. Aussi que le club ne sait pas gérer les stars. Moi, je veux comprendre pourquoi », a martelé le directeur sportif, en conférence de presse.

« Je pense qu’on a le droit d’être content par moment, car l’équipe aujourd’hui est première avec 12 points d’avance en Ligue 1. L’équipe en Ligue des Champions (phase de poule, ndlr) a fait presque le maximum avec 5 victoires et un match nul. On a un effectif incroyable », rassure le dirigeant. En tout cas, il avoue qu’il n’est pas du tout préoccupé par l’issue de la confrontation avec le Borussia Dortmund.

« Mais pourquoi doit-on être préoccupé par ces huitièmes de finale ? Honnêtement, je ne vois pas », a répondu le responsable brésilien. Dans son explication, Leonardo déclare que le PSG « ne joue pas la vie ou la mort lors du match contre le Borussia ». « On joue un match de football. Je pense que l’équipe est prête aujourd’hui », a rassuré Leonardo, dans des propos rapportés par Canal Supporters.

Cependant, il se dit également préparé à tout autre résultat. « Si on gagne, c’est bien. Mais si on ne gagne pas, on va continuer à grandir. Je pense qu’on doit sortir de tout cela. On est tranquille et on doit l’être », a-t-il prévenu.

Leonardo appelle à l'union sacrée autour du PSG en Ligue des Champions

En effet, le dirigeant des Parisiens en veut aux médias qui mettent la pression sur son équipe. Il évoque même une négativité dans les médias, relativement à la rencontre face au BVB. « Ça commence à sortir une négativité, c’est comme si on préparait une défaite et c’est ça que je n’aime pas, car ça crée une négativité.

Ce n’est pas que pour le PSG. C’est aussi pour la France si on va en finale de C1. Si on gagne, ça serait bien pour tout le monde. Ce n’est pas interdit d’être content de ce qu’on a. Je suis heureux de ce qu’on a, avec des joueurs et une équipe formidables. On doit sortir de cette négativité. On va jouer un match qu’on espère gagner », a mis au point Leonardo.