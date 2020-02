Stade Rennais : CDF, le groupe de Julien Stéphan contre Belfort

Entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan a dévoilé son groupe pour affronter l’ASM Belfort en quart de finale de la Coupe de France. Le coach breton a retenu 20 joueurs, dont Damien Da Silva.

Le Stade Rennais avec Da Silva, mais sans Jérémy Morel face à Belfort

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais traverse actuellement une période délicate en interne. Le club breton s’est séparé d’Olivier Létang au poste de président. L’ex-directeur sportif du PSG a quitté le club rennais « à contrecœur » sans la moindre explication. Une éviction tellement inattendue que les joueurs rennais sont sous le choc.

La formation bretonne traverse une crise institutionnelle et voit également sa place sur le podium menacée. Après son match nul face au Stade Brestois (0-0), le club rennais conserve sa troisième place et voit le LOSC (4e de Ligue 1) revenir à un seul point. Le départ d’Olivier Létang semble avoir touché les joueurs rennais qui marquent légèrement le pas depuis quelques rencontres. Les Rouges et Noirs devront vite réagir cette semaine afin d’éviter la crise.

Le club rennais n’a pas droit à l’erreur face à Belfort. Les Bretons doivent impérativement s’imposer face à l’équipe de National 2 pour se qualifier la suite de la compétition, mais aussi pour se donner une bouffée d’air. Et pour ce déplacement à Sochaux, Julien Stéphan pourra compter sur son capitaine. Incertain pour cette rencontre, Damien Da Silva est bel et bien présent dans le groupe du Stade Rennais. Victime de « douleurs au dos », Raphinha va mieux. L’attaquant brésilien a repris l’entrainement et fait son retour dans le groupe.

La pépite rennaise Eduardo Camavinga a également été retenue pour cette rencontre. En revanche, Jérémy Morel est forfait pour cette rencontre.

Le groupe du Stade Rennais :

Gardiens : Edouard Mendy, Salin

Défenseurs : Da Silva, Moussa, Joris Gnagnon, Jérémy Gélin, Hamari Traoré, Sacha Boey

Milieux : Guitane, Léa Siliki, Bourigeaud, Camavinga, Florien Tait, Nzonzi, Gboho

Attaquants : Raphinha, Siebatcheu, Mbaye Niang, Del Castillo, Hunou