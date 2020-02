OM Mercato : Comme Villas-Boas, l' OM dernier club d’ Alvaro ?

L’ OM pourrait être le dernier club d' Alvaro Gonzalez. Le défenseur central de l’ Olympique de Marseille pense déjà à sa reconversion en passant son diplôme d’entraîneur.

Alvaro Gonzalez bientôt reconverti en entraîneur ?

Arrivé de Villarreal à l’ OM l’été dernier sur la base d’un prêt avec option d’achat obligatoire après un certain nombre de matches, Alvaro Gonzalez pourrait ne jamais retourner chez le sous-marin jaune. Et pour cause, le défenseur central espagnol a exprimé plusieurs fois sa volonté de s’inscrire dans la durée avec l’ Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur évoquait encore son avenir avec l’écurie olympienne. Il disait être impatient d’en parler avec Andoni Zubizarreta.

Mais même après une aventure longue durée avec l’écurie phocéenne, Alvaro Gonzalez pourrait ne plus revêtir les couleurs d’une autre formation. En effet, le joueur de 30 ans prépare déjà sa reconversion en tant qu’entraîneur, comme l’a révélé André Villas-Boas devant les médias ce lundi. Selon l’entraîneur portugais, c’est ce qui explique l’ « ensemble de qualités exceptionnelles, tactiques, comme leader d'organisation » que possède Alvaro Gonzalez, qui « a commencé à passer son diplôme d'entraîneur » et à qui il ne reste plus que « le A et le niveau pro ».

Le défenseur espagnol inspiré par Villas-Boas ?

Ainsi, Alvaro Gonzalez semble prendre le chemin d’un joueur qui voudrait raccrocher les crampons après son aventure avec l’ OM. Autrement dit, l’écurie phocéenne serait son dernier club. Une décision déjà prise par André Villas-Boas. Le Lusitanien a clairement expliqué qu’il se donnait encore 5 ans et qu’il n’entraînerait plus après l’ Olympique de Marseille.

Le défenseur central espagnol sollicite un contrat de 3 saisons supplémentaires avec la formation marseillaise. Trois saisons au bout desquelles il aura probablement fini de passer son diplôme d’entraîneur. Va-t-il se retirer alors qu’il n’aura que 33 ans ? Ce n’est pas à exclure, s’il tient absolument à imiter André Villas-Boas…