PSG : match contre Dortmund, Leonardo calme tout le monde

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a fait un tour d’horizon de l’actualité du Paris Saint-Germain juste après le match victorieux de son équipe face à l’ Olympique Lyonnais (4-2). Interrogé sur le match européen à venir, le brésilien s’est montré d’une sérénité déconcertante, allant jusqu’à préciser que personne ne jouait sa vie sur des matchs de foot.

Leonardo dégage la mauvaise pressions sur ses joueurs

Lors du match PSG-OL de la 24e journée de Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain a connu un moment de flottement dont ont profité les Lyonnais pour réduire le score. Mais Edinson Cavani est très vite venu remettre les choses dans l’ordre avec son but qui a porté le score à 4-2. Malgré ce large succès des parisiens, le plateau du Canal Football Club s’est inquiété de la forme des joueurs de Thomas Tuchel.

Répondant à Hervé Mathoux, Leonardo a déclaré « Je savais que la question devait arriver, c’est pour cela que je me suis présenté (en conférence de presse). J’ai vu des choses ces dernières semaines. J’ai pris un peu de recul pour voir comment ça se passait. Il y a toujours ce moment qui arrive à chaque approche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions où recommence le même procès. Alors on commence par dire « cette équipe n’est pas prête » j’ai même entendu que l’entraîneur n’est pas au niveau pour préparer l’équipe à la Champions League. On dit aussi que le « club ne sait pas gérer les stars, le moment, etc. » Moi je veux comprendre tout ça parce que je pense qu’on a droit d’être content de temps en temps. »

Le match Dormund - PSG n'est qu'un match de football

Poursuivant, Leonardo a restitué les choses en indiquant que « L’équipe aujourd’hui, est première avec 12 points d’avance » au classement de Ligue 1 Conforama. « Je pense que l’équipe, en Champions League, a presque fait le maximum ; 5 victoires et un match nul. On a un effectif incroyable », dit encore le brésilien : « Aujourd’hui la forme de notre meilleur joueur est de haut niveau. Mais pourquoi devrions-nous être dans la crispation pour les huitièmes de finale de la Champions League (…). »

Et Leonardo de faire remarquer : « On ne joue pas notre vie lors d’un match contre le Borussia Dortmund. On joue la Champions League, un match de football. L’équipe aujourd’hui, je pense qu’elle est prête. Si on gagne, bien. Si on ne gagne pas, on va continuer. Le Paris Saint-Germain continuera de grandir. »