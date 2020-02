OM : Dimitri Payet, ses chances pour un retour en équipe de France

La question sur un possible retour de Dimitri Payet, maître à jouer de l’ OM, en équipe de France en vue de l’ Euro 2020 suscite un grand débat. Dans ses déclarations lors du Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a livré son point de vue sur un retour du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille en sélection.

Pierre Ménès convaincu par le talent de Dimitri Payet

Dimitri Payet est de retour à son meilleur niveau avec l’ OM cette saison. Sous le coaching d’André Villas-Boas, le Réunionnais a endossé le statut d’élément moteur de l’écurie phocéenne. Et cela lui réussit bien. Il n’y a qu’à en juger par son apport à l’ Olympique de Marseille, solide 2e de Ligue 1.

Une performance qui a vite fait de susciter un grand débat sur un possible retour du joueur de 32 ans en équipe de France, à bientôt deux ans de sa dernière convocation. Bien sûr que les partisans de l’ancien Hammer pensent qu’il mérite de retourner en sélection en pour l’Euro 2020. Un avis que ne conteste pas Pierre Ménès qui estime que le Marseillais a suffisamment de talent pour aller à la compétition européenne.

Pas de Dimitri Payet avec les Bleus à l’Euro 2020 ?

Mais Pierre Ménès ne voit pas Didier Deschamps convoquer l'ex-Stéphanois à l’Euro 2020. Selon le célèbre journaliste, le Réunionnais ne serait convoqué que pour jouer à la place d’Antoine Griezmann. Une décision que le sélectionneur français ne prendra jamais vu le statut de l’attaquant barcelonais chez les Bleus. En plus, le vice-capitaine de l’ Olympique de Marseille n’accepterait pas d’aller cirer le banc des remplaçants en équipe de France.

Griezmann, un argument pertinent contre le retour du Phocéen ?

Pierre Ménès ne conteste pas le talent et les performances de Dimitri Payet. Cependant, le confrère se dit convaincu que Didier Deschamps ne fera pas appel à lui pour l’Euro 2020 au détriment d’Antoine Griezmann. Il faut reconnaître que le journaliste fait preuve d’une analyse très réaliste.

Mais le véritable débat devrait se situer au niveau d’une comparaison entre Antoine Griezmann et Dimitri Payet. C’est clair que le Marseillais part de loin dans cette comparaison, mais pas forcément pour des raisons objectives.

Considérons un peu l’apport de Griezmann au Barça. L’international français est tout simplement perdu chez les Catalans. Pire, l’ancien de l’Atletico Madrid est la plus grosse déception du recrutement estival barcelonais.

Alors, dire que Didier Deschamps ne convoquera pas l'ancien Lillois à cause de la présence d’Antoine Griezmann, c’est exact. Mais cette décision n’aurait rien de raisonnable. Car dans le fond, le sélectionneur français serait influencé par la réputation du club d’Antoine Griezmann, et non par les performances de ce dernier. Lesquelles sont inférieures à celle du joueur de l’ Olympique de Marseille.