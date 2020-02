ASSE : Robert Herbin apporte son aide à Claude Puel

Après la défaite de l’ ASSE contre le Montpellier HSC (1-0), Robert Herbin a détecté les faiblesses de l’équipe de Claude Puel. L’ex-entraineur de l’AS Saint-Étienne a apporté ensuite son aide au coach des Verts.

ASSE : Herbin évoque un manque de détermination et de cohésion

Le match perdu contre Montpellier HSC était la 7e défaite de l’ ASSE lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. Lors du déplacement des Verts à la Mosson, Robert Herbin a pu s’apercevoir de ce qui n’allait pas au sein de l’équipe de Claude Puel. Dans sa chronique pour Le Progrès, il évoque entre autres, le manque de détermination des joueurs.

« Il y a quand même une lacune : on a une équipe qui n'est pas toujours sur le terrain avec beaucoup de détermination », a confié le coach de l’épopée glorieuse de l’AS Saint-Étienne. Un défaut que le technicien de 80 ans affirme avoir détecté « déjà contre l' OM ». Et ce n’est pas tout ! Robert Herbin a également pointé le manque de réalisme ou d’efficacité et de complicité chez les Stéphanois.

« C’est un manque d'application, on a du mal à conclure de belles actions, il y a toujours un petit raté, qui enraye ce qui était prometteur. J'ai l'impression que ce qu'il manque à cette équipe, c'est de la cohésion », a-t-il commenté.

Les propositions de Robert Herbin au coach de l' ASSE

Ce dernier a fait ensuite des propositions pour tenter de sortir l’ ASSE du bas du tableau. Selon lui, « il faut travailler collectivement aux entraînements, et se montrer précis et efficace ». C’est à ce prix que « les gestes seront plus perfectionnés pour éviter les ratés », d’après le Sphinx.

À en croire Robert Herbin, « c’est en travaillant que la situation des Verts s'améliorera ». « On doit y croire quand même ! Il y a du talent, de la qualité », a-t-il conclu . Rappelons que l’AS Saint-Étienne est 15e de Ligue 1, après 24 journées, à 4 petits points du barragiste, Nîmes Olympique.