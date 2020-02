Manchester United : Ed Woodward promet que l'été sera très chaud !

Le conseil d'administration et le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, ont été critiqués par les supporters de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, actuellement huitième de la Premier League.

Manchester United n’est pas au niveau souhaité par la direction

Ed Woodward a déclaré à un forum de fans de Manchester United qu'il voyait cet été comme une "opportunité importante" dans la reconstruction du club mais a reconnu qu'ils "ne sont pas encore là où nous voulons être" dans la course aux titres.

Cependant, l'équipe d'Old Trafford a obtenu la signature de Bruno Fernandes du Sporting Lisbonne après une longue attente en janvier, avant d'ajouter Odion Ighalo.

La réunion, qui s'est tenue le 31 janvier, a permis d'entendre qu'un "travail considérable" avait été effectué sur le processus de recrutement du club, ainsi qu'un "investissement considérable" dans le dépistage, les données et les analyses, et a assuré aux fans qu'une philosophie claire était en place concernant les mouvements sur le marché des transferts.

"La signature cette semaine de Bruno Fernandes et le retour de joueurs clé après une blessure vont donner un coup de fouet à Ole et à l'équipe alors que nous entrons dans la deuxième moitié de la saison", a déclaré M. Woodward dans les remarques lues lors de la réunion. "Nous restons en lice pour la Ligue européenne et la FA Cup, ainsi que pour la qualification à la Ligue des Champions, il y a donc encore beaucoup à faire.

Le mercato d’été 2020 sera très mouvementé à Manchester

Ed Woodward reconnaît aussi qu’il y a beaucoup de choses à améliorer en vue de la saison prochaine. Manchester sera donc très actif durant la prochaine fenêtre de transfert. Un mercato qui verra probablement Paul Pogba quitter les Red Devils.

"Cependant, en tant que club et conseil d'administration, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. La priorité absolue de tous les membres du club est de nous remettre à disputer régulièrement les titres de la Premier League et de la Champions League. (…).

"De même, notre processus de recrutement a fait l'objet de travaux approfondis, avec des investissements considérables dans le dépistage, les données et l'analyse. Le service de recrutement travaille selon un plan et une philosophie claire, en collaboration avec Ole et son équipe d'entraîneurs. Notre objectif est de faire appel à une combinaison d'expérience et aux meilleurs jeunes joueurs ayant le potentiel de se développer davantage, en fusionnant les diplômés de notre académie avec des acquisitions de haute qualité," a déclaré M. Woodward.