OM : Ce que dit un ex-entraîneur de Marseille de Steve Mandanda

L’ OM brille cette saison et Steve Mandanda est un des visages radieux de l'équipe phocéenne. Dans des propos accordés à France Football ce mardi, Nicolas Dehon a expliqué les raisons du retour en forme du gardien de l’ Olympique de Marseille.

Nicolas Dehon parle du niveau de Steve Mandanda

L’ OM est solide 2e de Ligue 1 et reste sur une impressionnante série de 13 matches sans défaite en Ligue 1 et de 16 matches toutes compétitions confondues. Une performance que la plupart des observateurs expliquent par le coaching d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai. Le technicien portugais est en effet parvenu à tirer le meilleur d’un effectif réduit.

S’ils ne contestent pas l’apport d’André Villas-Boas, d’autres observateurs estiment néanmoins que l’ OM est plutôt porté cette saison par les performances de Dimitri Payet et de Steve Mandanda. On parle même de Payet-dépendance ou de Mandanda-dépendance.

Bref, c’est dire si le dernier rempart de 34 ans a un apport inestimable dans l’excellent parcours de l’ OM cette saison. Mais comment expliquer le retour en forme de l’ancien Havrais alors qu’il sort d’une saison 2018-2019 très compliquée ?

Steve Mandanda désormais plus audacieux dans sa surface ?

Nicolas Dehon a répondu à cette question. Selon l’ancien entraîneur marseillais, le champion du monde est devenu plus audacieux dans sa surface de réparation et participe activement au jeu collectif de son équipe. Le technicien français assure que Steve Mandanda « défend sa surface tout entière et ne reste plus scotché à sa ligne ». En fait, l’ancien de Crystal Palace « est presque devenu un joueur de champ ».