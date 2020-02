Tottenham : Dele Alli risque gros pour sa vidéo sur le coronavirus

La fédération de football anglaise (FA) a écrit à Dele Alli pour lui demander ses observations sur un message d’un média social dans lequel il semblait plaisanter sur le coronavirus.

Coronavirus : Dele Alli va s'expliquer au sujet de sa vidéo

Alors que José Mourinho observait ses prochains adversaires en Allemagne, Dele Alli a réalisé une vidéo qui devrait lui coûter cher. Dans cette vidéo, il plaisante sur l'épidémie du coronavirus et semble se moquer d'un homme asiatique. Le coronavirus a jusqu'à présent coûté la vie à plus de 900 personnes en Chine continentale, selon les chiffres officiels. La vidéo du joueur de Tottenham n’a pas fait rire. L’auteur de cet humour noir risque des sanctions de FA.

Les lignes directrices de la FA concernant les commentaires des médias et les publications sur les réseaux sociaux rappellent aux participants qu'elle envisagera de porter des accusations en vertu de la règle E3 si elle estime que quelqu'un a agi de manière inappropriée ou jette le discrédit sur le jeu.

Sera considéré comme une infraction aggravée tout commentaire ou message dans les médias sociaux qui, explicitement ou implicitement, fait référence à l'origine ethnique, la couleur, la race, la nationalité, la religion ou les convictions, le sexe, la réaffectation sexuelle, l'orientation sexuelle ou le handicap.

Dele Alli s’est excusé au sujet de la vidéo sur le coronavirus

"Salut les gars, c'est Dele ; je voulais juste m'excuser en mon nom pour la vidéo que j'ai postée sur Snapchat hier", a-t-il déclaré. "Ce n'était pas drôle, je l'ai immédiatement réalisé et je l'ai retirée. Je me suis laissé tomber, ainsi que le club. "Je ne veux pas que tu aies cette impression de moi parce que ce n'était pas drôle et je l'ai tout de suite compris et je l'ai retirée. Ce n'est pas quelque chose dont il faut se moquer. J'envoie tout mon amour et toutes mes pensées et mes prières à tout le monde en Chine."