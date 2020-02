Arsenal : Mesut Ozil et Alexandre Lacazette votent Mikel Arteta

Mesut Ozil et Alexandre Lacazette ont tous deux soutenu les changements tactiques de Mikel Arteta à Arsenal, malgré le fait qu'il n'ait gagné que trois matchs depuis son arrivée.

Alexandre Lacazette et Mesut Ozil encensent Mikel Arteta

Arteta a succédé à l'entraîneur intérimaire Freddie Ljungberg en décembre et Arsenal occupe la dixième place de la Premier League après ses sept premiers matches à la tête de l'équipe. Si les résultats ne se sont pas améliorés de manière significative, Ozil et Lacazette estiment que l'équipe s'est unie sous la philosophie tactique d'Arteta.

Ozil, s'exprimant au camp d'entraînement d'Arsenal à Dubaï, a déclaré : "En tant qu'équipe, nous sommes beaucoup plus heureux et tout le monde veut tout donner pour ce club. Surtout sur le plan tactique, nous nous améliorons beaucoup et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus de succès".

Alexamdre Lacazette, qui n'a pas marqué depuis la prise de fonction d'Arteta, a fait écho à l'opinion d'Ozil sur le moral de l'entraîneur et de l'équipe. "Nous sommes plus ensemble maintenant. Nous pensons aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Tactiquement, nous sommes meilleurs et nous allons voir une grande amélioration dans les prochaines semaines".

Paul Merson n'est pas d'accord sur les déclarations des joueurs d'Arsenal

Paul Merson, expert football chez Sky Sport, a donné son avis sur la déclaration d’Unai Emery, concernant les joueurs d’Arsenal. Je n'aime pas qu'un manager vienne dans un club et dise que tous les joueurs ne sont pas assez en forme. C'est comme si l'ancien manager se mettait à la colle, je n'aime pas ça. Quand les joueurs commencent à dire "c'est mieux ici maintenant, c'est plus amusant".

Je crois ce que Unai Emery disait à propos de l'équipe, parce qu'elle ne devrait pas être là où elle est avec la qualité de ses joueurs et les résultats qu'elle a obtenus, elle ne faisait pas les bonnes choses, c'est certain. Mesut Ozil ne jouait pas avant, d'accord, mais quand un nouveau manager vous fait jouer, ne dites rien.