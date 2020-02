Mercato OL: grosse pression de Jean-Michel Aulas sur Rudi Garcia

Neuvième de Ligue 1 Conforama, l’ OL est loin du podium et donc d'une place qualificative pour la Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas met donc la pression sur Rudi Garcia, qu’il protège depuis sa nomination, pour qu’il redresse la barre. Il évoque même la possibilité de le limoger en fin de saison.

OL : Aulas lie le destin de Rudi Garcia à la qualification pour l'Europe

Battu précédemment par l’OGC Nice (2-1), l’ OL a aussi été tenu en échec par Amiens SC (19e de Ligue 1), au Groupama Stadium. Et ce n’est pas tout, l’équipe de Rudi Garcia a enregistré une autre défaite face au PSG (4-2), dimanche dernier. Bilan ? L’Olympique Lyonnais n’a pris qu’un seul point en trois matchs consécutifs et a chuté au classement jusqu’à la 9e place, à 8 points du podium.

Jean-Michel Aulas reconnait que la situation n’est pas du tout facile pour son club. Dès lors, le président de l’ OL veut voir le successeur de Sylvinho redresser la barre et le plus vite serait le mieux. Dans une interview à L’Équipe, le patron du club rhodanien a même mis la pression sur Rudi Garcia. Il a conditionné la présence de ce dernier sur le banc de touche de Lyon la saison prochaine à la qualification pour l’Europe.

« Ce dont je suis sûr, c'est que si on réussit bien la saison, il sera là pour la prochaine… », a déclaré Jean-Michel Aulas. Le dirigeant lyonnais s’est même montré plus précis sur la condition du maintien à son poste du technicien français. « Évidemment que si on est qualifiés en Coupe d'Europe, il sera là », a-t-il ajouté.

Aulas a changé son discours au sujet de l'avenir de Rudi Garcia

Quelques jours plus tôt, le président des Gones avait pourtant encensé Rudi Garcia. Il avait également assuré que ce dernier resterait à son poste, à moins d’une catastrophe. « Il a un sens tactique surdéveloppé... Même moi j’ai du mal à suivre. Il faudrait vraiment que la foudre s’abatte sur le club pour ne pas continuer avec Rudi Garcia. Il n’est d’ailleurs pas prévu de discuter (de son contrat, ndlr) en fin de saison », avait confié Jean-Michel Aulas au Dauphiné Libéré.

Notons que Rudi Garcia a remplacé Sylvinho, le 14 octobre 2019. Le brésilien avait été limogé après la défaite de l’ OL dans le derby contre l’ ASSE (1-0), lors de la 9e journée de Ligue 1. L’ex-coach de l’ OM a signé un contrat qui va jusqu’en juin 2021 avec le club de la capitale des Gaules. Il avait pris le club en main à la 17e place de Ligue 1.