OM : Payet, un ex-coach de l’ ASSE fait une terrible confidence

Désormais joueur clé de l’ OM, Dimitri Payet avait évolué avec l’ ASSE pendant 4 saisons. Alain Perrin, qui l’a entraîné à cette époque chez les verts a dévoilé un comportement répréhensible du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille.

Dimitri Payet indiscipliné dans sa jeunesse ?

Alain Perrin était le coach de Dimitri Payet à l’ASSE entre 2008 et 2009. Le technicien français de 63 ans a expliqué à BeIN Sports, qu’il n’était pas très tolérant et qu’il attendait des joueurs qu’ils se comportent sans restriction comme des professionnels. Mais Alain Perrin a ensuite été confronté à la réalité. Une réalité selon laquelle le coach ne pouvait pas tout imposer à ses joueurs, surtout à Dimitri Payet. L'ancien patron du banc stéphanois devait « composer aussi avec la personnalité… » du vice-capitaine de l’OM.

Alain Perrin ne sait plus comment se comporte désormais le milieu de l’ Olympique de Marseille. En revanche il se souvient qu’à l’ ASSE, Payet n’avait pas forcément un comportement irréprochable. Car les joueurs de « 22 ou 23 ans, ils pensent beaucoup à sortir et à faire la fête… », or ce comportement « n'est pas toujours compatible avec la préparation parce que la récupération est quelque chose de très important ». En plus, ce comportement prive les joueurs d’assez de repos et les expose à des blessures.

Dimitri Payet métamorphosé ?

Le buteur marseillais était donc un fêtard lorsqu'il évoluait à Sainté. Mais il faut croire que le Réunionnais est désormais un joueur discipliné. L’ OM ne l’a jamais sanctionné pour un mauvais comportement extrasportif, à la différence d’un Adil Rami… Par ailleurs, comment l’ancien de West Ham serait-il resté si performant malgré ses 32 ans s’il n’avait pas une meilleure hygiène de vie ?