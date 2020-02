PSG : Cavani ou Mauro Icardi, le choix de Fernandez est vite fait

Cette saison, Edinson Cavani est sur le banc de touche du PSG. Thomas Tuchel lui préfère la recrue estivale Mauro Icardi. Le choix de l’entraineur allemand est contesté par Luis Fernandez.

PSG - OL : Cavani remplace Icardi et marque en 3 minutes !

Depuis l’arrivée de Mauro Icardi au PSG, en toute fin du mercato estival dernier, Edinson Cavani a été relégué sur le banc de touche. Il a désormais le statut de remplaçant au sein de l’équipe de Thomas Tuchel.

En effet, ce dernier préfère l’Argentin en pointe. Et l’attaquant prêté par l’Inter Milan le lui a bien rendu lors de ses débuts au Paris Saint-Germain. La preuve, il a marqué 18 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Cependant, son compteur est bloqué à 10 buts en 17 apparitions en Ligue 1. Il faut dire que Mauro Icardi est en baisse de régime en championnat. Il a marqué un seul but, lors des six derniers matchs auxquels il a pris part.

Titulaire contre l’ OL, lors de la 24e journée de Ligue 1, le joueur de 26 ans était resté muet pendant 76 minutes, avant de céder sa place à Edinson Cavani. Mais trois minutes plus tard, l’avant-centre uruguayen a inscrit un but, le 4e du PSG. Un but rapide qui a achevé de convaincre Luis Fernandez sur l’efficacité du meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu.

Luis Fernandez justifie pourquoi il préfère Cavani à Icardi

Selon le technicien français, ce dernier doit retrouver sa place de titulaire. « Pour moi, Cavani est un titulaire indiscutable. Tu peux être d’accord, tu peux ne pas être d’accord, mais je défendrais ce garçon à mort », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

D'après Luis Fernandez, le buteur de 33 ans a certes « beaucoup subi et a sans doute été contrarié ces derniers temps », mais « il donnera toujours le maximum ». « Parce que c’est quelqu’un de sensible, d’entier et qui n’a jamais triché », a expliqué l’ancien entraineur du Paris SG.

Comme quoi, le choix du coach de 60 ans est bien clair. « Sportivement parlant, je mets Edinson Cavani (titulaire, ndlr) », a-t-il indiqué, car justifie-t-il : « En ce moment, Mauro Icardi traverse une passe compliquée ».