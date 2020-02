Barça : Mésentente Griezmann - Messi, de nouvelles infos tombent

La relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi fait beaucoup jaser en Catalogne. L’attaquant français du FC Barcelone aurait confirmé son mal-être au sein du club catalan. Mais la presse espagnole fait de nouvelles révélations sur le sujet.

Ce nouvel éclairage sur la relation entre Griezmann et Lionel Messi

Comme bon nombre de joueurs avant lui, Antoine Griezmann a du mal à s’imposer au FC Barcelone. L’international français français, recruté l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid, n’est toujours pas parvenu à justifier le montant déboursé pour sa venue (120 millions d’euros). Le joueur de 27 ans, qui crevait l’écran avec les Colochoneros, a en effet perdu de sa superbe au FC Barcelone. Il n’a inscrit que 7 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs de Liga cette saison. Pas assez pour s’imposer sous ses nouvelles couleurs.

L’attaquant est en effet moyennement flamboyant sous les couleurs catalanes où la seule présence de Lionel Messi peut avoir des répercussions sur les autres attaquants. D’ailleurs, ses relations fraiches avec certaines stars du Barça, dont Lionel Messi et Luis Suarez, ne lui permettraient pas de montrer l’étendue de son talent. Une déception pour le Champion du monde, déterminé à franchir un cap avec le Barça. Le Mâconnais supporterait de plus en plus mal cette situation.

Lassé d’être « ignoré » par certains de ses coéquipiers, Antoine Griezmann affiche son mécontentement en privé. « Ils ne vont pas m'avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui, ils sont jaloux de moi (pour la Coupe du monde 2018 ! Il vaut mieux en sourire… », aurait déclaré le Champion du monde dans des propos rapportés par France Football. Le quotidien français révèle également que le couple Griezmann n’apprécierait pas la vie en Catalogne. De quoi jeter le froid sur l’avenir de Grizou. Mais la donne serait bien différente en réalité.

Le démenti de la presse espagnole

Le média Sport.es s’est penché sur cette affaire et apporte quelques précisions. Le journal ibérique assure que l’ancien Madrilène n’aurait jamais prononcé ces mots. « Ces mots cités par Griezmann n'existent pas en tant que tels », explique la source. Malgré tout, il est difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Une chose est certaine pour le moment. Antoine Griezmann est déterminé à s’imposer au FC Barcelone et espère que sa complémentarité avec Lionel Messi s’améliora avec le temps.