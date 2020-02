OM : André Villas-Boas n’en finit plus de récolter les éloges

L’ OM se porte très bien cette saison. La plupart des observateurs mettent cette performance à l’actif d’André Villas-Boas, nouvel entraîneur de l’ Olympique de Marseille. Un avis entièrement partagé par Jérôme Alonzo au micro de La Chaîne L'Équipe.

L’ OM très performant sous André Villas-Boas

Cette saison, l’ OM présente un visage bien différent de celui de la saison dernière. Et pourtant, l’équipe est restée pratiquement inchangée, tant le recrutement estival a été très limité. Un maigre recrutement qui n’a pas empêché l’ Olympique de Marseille « qui était moribond et qui se perdait dans des combats internes l'année dernière… » de se montrer très conquérant cette saison. Mieux, le club provençal est 2e de Ligue 1 « sans être tout le temps brillant ». De quoi impressionner Jérôme Alonzo qui avoue qu’il ne s’attendait pas à voir les Marseillais à cette place du classement de Ligue 1.

Jérôme Alonzo s’enflamme pour André Villas-Boas

Pour l’ancien Parisien, il ne faut pas chercher très loin les raisons du retour en grande forme de l’ OM. Il est convaincu que c’est dû au coaching de l'entraîneur portugais à qui il « tire un coup de chapeau ». L’ex-Marseillais est d’autant séduit qu’il ne faisait pas confiance à André Villas-Boas en début de saison, alors que le club olympien éprouvait encore quelques difficultés. Mais au fil des journées, le technicien portugais l’ « a bluffé de bout en bout ». D’où un grand « Bravo » de l’ancien gardien pour le nouvel entraîneur de la formation phocéenne.

Quelle réaction du coach de l’ OM face aux éloges ?

Les éloges adressés au Lusitanien n’en finissent donc plus. Mais André Villas-Boas garde la tête sur les épaules pour savoir que la saison est encore loin d’être terminée. Par ailleurs, il faut toujours se méfier des éloges à n'en plus finir. Et le coach de 42 ans en sait quelque chose. En effet, il n’oublie pas avoir reçu les mêmes éloges avec Chelsea avant d’être viré du banc… seulement 7 mois pas tard.