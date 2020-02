PSG : LDC, une bonne nouvelle avant le Borussia Dortmund

Thomas Tuchel a annoncé une bonne nouvelle pour le PSG, avant le match contre le Dijon FCO, ce mercredi, en coupe de France. Une nouvelle relative au déplacement du Paris Saint-Germain à Dortmund en Ligue des Champions.

PSG : Tuchel confirme le retour de 2 joueurs clés à Dortmund

C’est bien en conférence de presse d’avant-match, entre le PSG et le Dijon FCO, que Thomas Tuchel a donné la bonne nouvelle. Cependant, cette information a trait au 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Précisément le match du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund, à l’Iduna Park, en Allemagne, le mardi 18 février (21h).

Pour préparer le match contre le BVB, le coach des Parisiens avoue qu’il avait « un plan dans sa tête ». Une stratégie qu’il a dû revoir, à cause des nombreux blessés dans son effectif. En effet, Thomas Tuchel avait décidé, avant le match contre Lyon, de « mettre la meilleure équipe possible » face à Dijon et de « faire tourner » contre Amiens, samedi. Mais face aux blessures, il est contraint de « s’adapter à la situation ».

En revanche, le patron du staff technique du PSG a assuré que deux joueurs clés de son effectif seront disponibles contre le Borussia, dans une semaine. « Marco Verratti, c’est sûr pour le moment qu’il sera prêt mardi, Marquinhos aussi », a-t-il annoncé. Toutefois, le milieu de terrain italien et le défenseur brésilien ne prendront pas part au match de Coupe de France contre le Dijon FCO, mercredi.

Le PSG face au Borussia Dortmund avec un groupe fort ?

En tout cas, Thomas Tuchel s’adapte bien aux difficultés du moment, car il souhaite « arriver à Dortmund avec un groupe fort et une bonne tête ». Concernant les blessés, ce sont : Colin Dagba (genou gauche), Abdou Diallo (cuisse droite), Presnel Kimpembe et Neymar (côtes). Évidemment, en plus de Marco Verratti et Marquinhos.

Ayant reçu un coup d'Arnaud Souquet au flanc, face au Montpellier HSC, le 1er février dernier, la star brésilienne devrait être opérationnelle pour la Ligue des Champions, contre les Borussen.