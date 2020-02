OL : Départ de Klinsmann, quel impact sur le transfert de Tousart ?

Qu’en sera-t-il du transfert de Lucas Tousart de l' OL au Hertha Berlin, suite à la démission de l’entraineur du club, Jürgen Klinsmann.

La démission de Klinsmann remet-elle en cause le transfert de Tousart ?

Jürgen Klinsmann a démissionné de son poste de coach du Hertha Berlin, club avec lequel Lucas Tousart a signé cet hiver pour cinq saisons et demie. Du coup, la question du transfert du milieu de terrain de l’ OL refait surface.

En effet, ce dernier avait été souhaité par le technicien allemand. C’est ainsi que le club de Bundesliga avait déboursé 25 M€, pour recruter l’international Espoir français en janvier dernier. Cependant, il a été prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Jürgen Klinsmann a quitté le club berlinois estimant qu’il n’était pas assez soutenu par la direction.

Le Hertha Berlin est 14e de Bundesliga, après 21 journées et n’a que 7 points de plus que la lanterne rouge. Il faut dire que le transfert de Lucas Tousart ne sera pas remis en cause, après le départ de Jürgen Klinsmann. Même s'il était désiré par ce dernier, le natif d'Arras s'est lié au club jusqu'en juin 2025 et non au technicien de 55 ans.

Il a même multiplié son salaire et ses revenus en signant à Berlin. Néanmoins, le joueur de 22 ans va devoir se battre, afin de gagner la confiance du nouvel entraineur.

Dans quel cas Lucas Tousart ne rejoindra pas le Hertha Berlin ?

Mais en cas de relégation de la Vieille Dame cette saison, la recrue hivernale ne rejoindra pas le club allemand. Pour la simple et bonne raison que Lucas Tousart a bien posé une condition dans le contrat paraphé le 27 janvier 2020. « J’ai pu intégrer une clause dans la transaction, pour me protéger en cas de descente… S’ils sont relégués, effectivement je n’irai pas », avait précisé le joueur de l’ OL dans L’Équipe.

Pour revenir à Jürgen Klinsmann, il avait été nommé entraineur principal du Hertha en remplacement du Croate Ante Covic, le 27 novembre 2019. Il a donc finalement passé 75 jours, soit deux mois et demi sur le banc de touche du club basé à Berlin.