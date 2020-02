Bordeaux : Infirmerie, mauvaise nouvelle pour Enock Kwateng

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé la mauvaise nouvelle. Enock Kwateng, touché à la cheville lors de la victoire face à Metz (2-1), souffre d’une blessure plus grave que prévu. Le défenseur central devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Bordeaux : Un coup dur pour Enock Kwateng

Lors du match face à Metz (2-1), les Girondins de Bordeaux ne sont pas sortis indemnes. Les Bordelais ont perdu Enock Kwateng dès le début de la rencontre. Le défenseur central a été victime d’une grosse faute de Vincent Pajot. L’auteur de ce vilain geste a immédiatement écopé d’un rouge, tandis que l’arrière droit bordelais a passé quelques minutes au sol avant de céder sa place à la 8e minute.

Enock Kwateng a passé des examens médicaux pour connaitre la gravité de sa blessure. Et le verdict est tombé ce mardi. Le défenseur bordelais « présente une contusion de la malléole externe de la cheville gauche avec plaie cutanée en regard. Par ailleurs, il présente une contusion osseuse tibiale et rotulienne du genou gauche ».

Des contusions qui éloigneront le joueur de 22 ans des terrains durant plusieurs semaines. Les Girondins de Bordeaux lui souhaitent « un prompt rétablissement » et espèrent « le revoir le plus rapidement possible sur la pelouse ».

La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée

À noter que la durée d’indisponibilité du défenseur n’a pas été communiquée par le club bordelais. Les supporters devront patienter avant de voir l’ancien Nantais rejouer sous les couleurs Marine et Blanc. Cette blessure est un coup d'arrêt pour le natif de Mantes-la-Jolie qui a disputé 12 rencontres de Ligue 1 cette saison avec les Girondins de Bordeaux.