OM : CdF, Villas-Boas tient la liste des Lyonnais dangereux

L’ OM ira affronter l’ OL mercredi (21h05) en quart de finale de la coupe de France. L’ Olympique de Marseille est clairement favori. Il n’empêche, André Villas-Boas et ses joueurs doivent se méfier de trois joueurs de l’ Olympique Lyonnais.

L’ OM favori par rapport à l’ OL ?

Le fait est assez rare pour être souligné. Cette saison, l’ OM est clairement favori au moment d’aller affronter l’ OL mercredi soir en quart de finale de la coupe de France. Lors du match aller en Ligue 1, les Marseillais l’ont emporté 2-1. Après 24 journées de championnat, les Provençaux ne comptent que 3 défaites tandis que les Lyonnais en comptent 9, soit le triple de celles des Marseillais. Dans la course à la qualification en Ligue des Champions, l’ OM est solide 2e de Ligue 1 pendant que l’ Olympique Lyonnais pointe à la 9e place, avec 16 points de retard sur les hommes d'André Villas-Boas.

Les Marseillais menacés par 3 Lyonnais ?

Mais que le technicien portugais et ses joueurs se tiennent à carreau ! Interrogé par Le Phocéen, Christian Lanier prévient que le « match de mercredi, c'est autre chose » et que les Rhodaniens « vont jouer sur l'orgueil ».

Et les Gones ont des joueurs capables de surprendre l' OM et de déjouer les pronostics. A cet titre, le journaliste du Progrès de Lyon cite la recrue hivernale Karl Toko-Ekambi « qui va vite et montre une grosse puissance », le buteur Moussa Dembélé « qui reste régulier et peut faire très mal à une défense » et le meneur de jeu Houssem Aouar « qui est capable de faire la différence s'il est bien ». Enfin, le coach Rudi Garcia « a envie de montrer à Payet qu'il est capable d'entraîner une équipe (rires) ».