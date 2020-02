Stade Rennais : Stéphan reçoit un avertissement avant Belfort

Le Stade Rennais affronte ce mardi soir (20h 55) l’ASM Belfort en quart de finale de la Coupe de France. L’entraineur Julien Stéphan et ses hommes ont été briefés sur l’équipe adverse.

Julien Stéphan et le Stade Rennais n’ont plus droit à l’erreur

Le Stade Rennais est troisième de Ligue 1 et pourtant le club traverse actuellement une crise interne. Le club breton semble en effet fragilisé par l’éviction surprise d’Olivier Létang. Le Stade Rennais a disputé huit rencontres depuis le début de l’année pour trois victoires. Les Rouges et Noirs ne sont pas au mieux de leur forme et enchainent les résultats décevants ces dernières semaines.

Après le match nul face au Stade Brestois (0-0), Rennes conserve toujours sa place sur le podium de Ligue 1. Mais les Bretons ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur le LOSC, quatrième du championnat. Résultat, les Rennais n’ont plus le droit à l’erreur. Ils devront très vite se remettre la tête à l’endroit. Et cela passe absolument par une victoire ce mardi face à l’ASM Belfort en Coupe de France.

En effet, une élimination du tenant du titre à ce stade de la compétition par une équipe de National 2 ferait désordre. En revanche, une victoire face à Belfort allégera sans aucun doute l’atmosphère autour du club. Toutefois, cette rencontre en Coupe de France ne sera pas une simple formalité à remplir pour le Stade Rennais. Les Bretons devront se méfier de cette modeste équipe de Belfort qui a déjà éliminé Montpellier HSC en 8e finale.

Le Stade Rennais devra se méfier de Belfort

Autant dire tout de suite que l’ASM Belfort a à coeur de créer la surprise face au Stade Rennais. « Un nouvel exploit contre Rennes ? Tout reste possible », a déclaré Jean N’Djalkonog dans des propos rapportés par Ouest France.

Le nouveau gardien de Saint-Malo qui évoluait l’an dernier à Belfort, s’est exprimé sur la rencontre. Pour lui, son ancienne équipe a la capacité de surprendre le club rennais qui « vit des moments un peu délicats ». « Belfort est capable de se hisser au niveau lors d’un match », a-t-il lancé. Les Rennais sont donc prévenus. Jean N’Djalkonog va suivre avec intérêt cette rencontre entre le Stade Rennais à l’ASM Belfort.