OL-OM : Maxwel Cornet donne le ton de la bataille des Olympiques

Maxwel Cornet s’est entretenu avec les médias sur le choc entre l’ OL et l’ OM, en Coupe de France, mercredi soir. Selon le polyvalent joueur des Gones, c’est l’occasion de montrer quel club est le vrai Olympique.

OL - OM : Cornet ne voit qu'un seul Olympique, Lyon

Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille. Qui des deux clubs mérite l’appellation Olympique ? Maxwel Cornet n’a aucun doute que c’est bien l' OL. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’avant-main, ce mardi. En effet, l’ OL reçoit l’ OM au Groupama Stadium, le mercredi 12 février (21h05), en quart de finale de la Coupe de France.

« Je suis Lyonnais et il n’y a qu’un seul Olympique, c’est celui de Lyon », a déclaré l’international ivoirien. Un gros défi à Marseille, vainqueur du premier choc en Ligue 1 cette saison (2-1 au Vélodrome), en novembre 2019. Selon Maxwel Cornet, cet Olympico est très déterminant. « C’est un match qui va nous permettre de relever la tête et de montrer que l’on a la capacité de battre les gros du championnat », a-t-il laissé entendre.

L' OL peut-il prouver qu'il est au-dessus de l' OM ?

L’équipe de Rudi Garcia est 9e de Ligue 1, à 8 points du podium, mais à 16 points du 2e, notamment l’ OM. Il faut cependant préciser que le match de mercredi est un match de coupe et se jouera évidemment à élimination directe. Dès lors, le contexte et l’enjeu sont bien différents de ceux du championnat. « C'est une autre aventure, ça va se jouer sur un match sec, sans retour possible », comme l’a d’ailleurs souligné Rudi Garcia.

L’ailier de l' OL repositionné en arrière latéral gauche, lui, est cash. « À nous de leur poser des problèmes, Dimitri Payet ou pas, on doit leur montrer qu’on est au-dessus d’eux. On est des compétiteurs, on sait qu’on a les capacités pour titiller les trois premiers », a-t-il confié. Rendez-vous à Décines, mercredi soir.