OM : L'attaque lyonnaise pour briser le mur Steve Mandanda ?

C’est le sujet qui fait les choux gras des médias depuis peu. Impossible à croire, mais pourtant vrai ! L’OM est la seule équipe des 5 grands championnats d’Europe (Espagne, Italie, Allemagne, France et Angleterre) à n’avoir encaissé le moindre but en cette année 2020. Un incroyable exploit qui suscite une très grande admiration. Qui pourra violer la cage de Steve Mandanda ? Ou encore jusqu’où iront les hommes d’André Villas-Boas avec cet exploit ?

Steve Mandanda : un gardien à la hauteur des attentes de l'OM

La solidité défensive est un précieux sésame que les Marseillais espèrent conserver. La statistique fait davantage son petit effet et poursuit son bonhomme de chemin. Après cinq journées de compétition disputée en ce début d’année 2020, aucune équipe n’a su briser ce signe indien. Avec un Steve Mandanda très sollicité, sa présence à chaque occasion lui a donné l'image d’un gardien décisif aux arrêts spectaculaires et ça, c’est une posture qu’il entend défendre comme la prunelle de ses yeux. À l’occasion des précédentes sorties médiatiques, le technicien marseillais n’est pas passé par quatre chemins pour saluer les performances du n°2 des gardiens de buts de l’équipe de France : "Je ne peux pas comparer avec les autres saisons, mais ce doit être la meilleure saison à l’OM tant il a été plusieurs fois décisif pour tenir les résultats".

Il va sans dire que les records ne sont pas seulement collectifs. En fait, si Marseille reste invaincu sur 15 matchs, Alvaro Gonzalez quant à lui n’a pas encore connu de défaite sous le maillot marseillais. Si l’attaque se montre à la hauteur, la défense elle aussi reste très sereine et entend mener la bataille le plus loin possible.

L'Olympique de Marseille : un collectif défensif imperméable

Le collectif défensif est imperméable, sans doute grâce à un excellent volume de jeux des défenseurs qui se montrent décisifs dans les duels. D’abord l’expérience d’Alvaro Gonzalez, et Caleta-Car qui est dans un moment exceptionnel. La grande forme d’Amavi et de Kamara ou encore de Bouna sarr constitue une défense explosive, pas trop différente du mur de Berlin. A l’occasion des quarts de finale de la coupe de France demain, Villas-Boas déploie ses troupes au Groupama Stadium. Lyon, brisera-t-il ce pacte de cage vierge ? Marseille conservera-t-il ce signe d’invincibilité en 2020 ?