OM : Coupe de France, grosse surprise dans le groupe contre l’ OL

L’ OM se déplacera pour affronter l’ OL, mercredi (21h05) en quart de finale de la Coupe de France. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille a retenu un groupe de 20 joueurs avec une surprise de taille.

Coupe de France : un nom surprise dans le groupe marseillais

Vainqueur au Vélodrome au match aller de Ligue 1, l’ OM ira défier l’ OL au Groupama Stadium à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Pas besoin de rappeler les rivalités très exacerbées entre les deux Olympiques. Un contexte très tendu que ne devraient pas apaiser les récentes sorties de Jean-Michel Aulas sur la programmation de la rencontre et le déficit budgétaire de l’ Olympique de Marseille.

Mais l’ OM n’a pas l’intention de se laisser distraire ni par le contexte tendu ni pas les déclarations du président lyonnais. Alvaro Gonzalez tient à prouver qu’ « il n’y a qu’un seul Olympique » alors qu’André Villas-Boas croit qu’il est dans les cordes des Marseillais d’ « aller gagner à Lyon ».

Pour aller remporter ce quart de finale de la Coupe de France sur la pelouse du Groupama Stadium, le technicien portugais a donc convoqué un groupe de 20 joueurs. Annoncé incertain, Dario Benedetto n’est finalement pas présent. Le buteur argentin souffre de douleurs à un talon d’Achille. Nemanja Radonjic, absent à l’entraînement collectif lundi, n’est pas présent non plus. Quant à Duje Caleta-Car et à Jordan Amavi, on les savait déjà suspendus pour ce quart de finale de la Coupe de France en raison d’accumulation de 3 cartons jaunes en l’espace de 10 matches officiels.

En revanche, Steve Mandanda est présent malgré son absence à l’entraînement collectif lundi. En outre, André Villas-Boas a fait appel aux jeunes Abdallah Ali Mohamed et Niels Nkounkou. Mais la grosse surprise, c’est incontestablement la convocation du jeune milieu de terrain Ugo Bertelli pour sa toute première apparition.

Les 20 Phocéens retenus par André Villas-Boas contre l' OL

Gardiens : Steve Mandanda, Yohann Pelé, Ahmadou Dia

Défenseurs : Abdallah Ali Mohamed, Alvaro Gonzalez, Lucas Perrin, Hiroki Sakai, Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Niels Nkounkou

Milieux : Valentin Rongier, Maxime Lopez, Kevin Strootman, Saîf-Eddine Khaoui, Morgan Sanson, Dimitri Payet, Florian Chabrolle, Ugo Bertelli

Attaquants : Marley Aké, Valère Germai