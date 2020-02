OL : Quels sont les nouveaux objectifs fixés à Rudi Garcia ?

Avant de croiser le fer avec l’ OM en quart de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia a rappelé les objectifs de l’ OL. Cela, à trois mois et demi de la fin de la saison 2019-2020.

La Coupe de la Ligue, priorité de l' OL

Actuel 9e de Ligue 1, l’ OL n’est quasiment plus en course pour le titre de champion de France. À 14 journées de la fin du championnat, l’équipe de Rudi Garcia a 28 points de retard sur le leader, le PSG. Même pour finir à la 2e place, l’Olympique Lyonnais doit faire une série positive dans le dernier sprint final. Car le club de Jean-Michel Aulas a 16 points de retard sur l’ OM, dauphin du Paris Saint-Germain.

En revanche, Lyon se porte bien dans les Coupes. La preuve, le club rhodanien est en 8e de finale de la Ligue des Champions et est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, contre le PSG. L’ OL est également en course en Coupe de France et affronte l' OM, en quart de finale, mercredi (21h05), au Groupama Stadium.

Lyon a donc un coup à jouer en coupe cette saison, surtout que son dernier trophée remonte à 2012 (Coupe de France). Comme l’avait indiqué Jean-Michel Aulas, son club vise une des coupes nationales. Un objectif que Rudi Garcia a rappelé, ce mardi, en conférence de presse. « La priorité du club est de gagner la finale de la Coupe de la Ligue », a ressorti l’entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia rêve d'un titre au moins cette saison

Et ce n’est pas tout ! Les Gones ont également pour ambition « d’aller en 1/2 finale de la Coupe de France, de revenir sur le podium en championnat et de se qualifier en 1/4 de finale de la Ligue des Champions », selon leur entraineur. « L' OL veut gagner un titre », a-t-il insisté, tout en précisant que « ce n'est pas une obsession pour lui ».

Concernant la Coupe de la Ligue, Lyon l'a remporté une seule fois, c'était en 2001, aux dépens de l'AS Monaco.