ASSE : Un gros coup dur pour Claude Puel et les Verts !

Alors que Claude Puel, le coach de l' ASSE déplore de nombreux blessés au sein de son équipe, le club ligérien serait touché par une grosse tuile.

Mauvaise nouvelle pour l' ASSE et Claude Puel

Claude Puel s'est plaint de nombreux blessés à l’ ASSE ces derniers mois. Il a même mis les mauvais résultats de son équipe sur le compte des blessures en cascade. Mais le coach de l’AS Saint-Étienne n’est pas au bout de ses peines. D’après les indiscrétions du quotidien Le Progrès, un joueur blessé depuis un peu plus d’un mois et demi ne devrait plus revenir cette saison.

Le jeune milieu de terrain des Verts est gravement touché au genou (ligaments) selon le journal régional. La source croit savoir que le joueur de 20 ans va passer sur le billard. Une opération qui devrait l’éloigner du terrain pendant six mois, d’après le média local qui évoque « un verdict médical sans appel ».

Zaydou Youssouf s’était blessé contre le RC Strasbourg, le 21 décembre 2019. Après quelques semaines d’absence, il était revenu à l’entrainement après la trêve hivernale. Claude Puel l’avait convoqué dans son groupe pour affronter le FC Metz, le 2 février dernier, lors de la 22e journée de Ligue 1.

Sur le banc de touche au coup d’envoi du match, le transfuge de Bordeaux était entré en jeu dans le dernier quart d’heure, à la place de Yohan Cabaye. Un retour qui sera finalement de courte durée, puisque Zaydou Youssouf s’est à nouveau blessé. Cela lors d’un choc à l’entrainement, si l'on en croit la source.

Un peu plus tôt ce mardi, le journaliste Didier Bigard avait balancé sur son compte Twitter que « Youssouf devrait être opéré du genou et qu'une indisponibilité de six mois est redoutée ». Le joueur formé chez les Girondins a été recruté par l’ ASSE l’été dernier. Il a pris part à 16 matchs de Ligue 1, 6 en Ligue Europa et un en coupe de la Ligue.