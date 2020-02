Odsonne Edouard : remporte le titre de joueur du mois de janvier

L'attaquant du Celtic, Odsonne Edouard, a remporté le titre de joueur du mois de janvier de la Premiership écossaise. Il suit les pas du joueur de l'OL, Moussa Dembélé.

L'attaquant français est le meilleur joueur du mois en Ecosse

L'attaquant de 22 ans a déjà inscrit quatre buts en février pour aider le Celtic à renforcer son avance en tête du classement. S'exprimant avant le match de mercredi contre les Hearts, l'attaquant a déclaré "C'est la deuxième fois que je reçois ce prix cette saison, et j'espère pouvoir continuer à en rajouter. Personnellement, je me sens très bien, mais le fait que l'équipe joue bien se reflète aussi sur moi. Je suis un attaquant, donc mon travail consiste à marquer des buts. Je me sens bien cette saison".

Edouard n'a pas participé au match de Coupe d'Ecosse le week-end dernier, mais il est de nouveau en lice pour les matchs de cette semaine. Depuis que Neil Lennon a modifié le système du Celtic pour accueillir deux attaquants, Edouard s'est épanoui aux côtés de Leigh Griffiths, le duo de feu des Celtics. A ce sujet, Edouard a ajouté : "Je me sens vraiment bien dans le jeu avec Leigh. Il est un grand joueur, et nous nous sommes très bien compris. Evidemment, Leigh peut aussi marquer des buts, ce qui est très bien pour notre équipe."

Odsonne Edouard souhaite finir la saison en tant que meilleur buteur

Odsonne Edouard est le meilleur buteur de la Premiership écossaise avec 20 buts. Il a maintenant pour objectif de conserver son avance et finir meilleur buteur du championnat à la fin de la saison. Le Celtic tentera de remporter sa sixième victoire consécutive en championnat contre les Hearts, qui sont en queue de peloton, et de continuer à mettre la pression sur ses rivaux, les Rangers, qui sont actuellement à sept points de la deuxième place, bien qu'ils aient un match en moins.

"Etre le meilleur buteur du championnat était un objectif personnel pour moi, mais le plus important pour moi est que l'équipe remporte des titres", a déclaré Edouard. "Il nous reste encore deux victoires. Tout le reste vient après".