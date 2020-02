PSG Mercato : Paul Pogba, vers un coup de force de Leonardo

Paul Pogba, actuel joueur de Manchester United, semble promis à son ancien club la Juventus Turin. Le PSG de Leonardo s’étant mis sur la piste du français, ce dossier prend l’allure du principal tube de l’été prochain dans le mercato.

Le PSG veut forcer la venue de Paul Pogba sous ses couleurs

Paul Pogba n’a pas obtenu le succès qu’il espérait à Manchester United lorsqu’il a quitté la Juventus Turin. Le club italien, face à la désillusion de son ancien joueur, s’est récemment mis en position de le faire revenir à la maison. Des tractations entamées depuis l’été dernier se sont accélérées au dernier mercato hivernal, mais Paul Pogba n’a pas changé de club. La Juve promet de revenir à la charge pour tenter de recruter le français et tout semble indiquer que la prochaine tentative pourrait être la bonne.

Sauf qu’un autre prétendant, le PSG, s’est mis sur les rangs et veut forcer le recrutement du champion du monde. Les arguments fracassants du club de la capitale sont les présences de Neymar et Kylian Mbappé dans ses rangs. Paris a tout d’une équipe d’avenir. Paul Pogba qui veut remporter une Ligue des Champions pourrait donc valider l’idée d’appartenir à la plus prestigieuse équipe du moment que construisent les Qataris propriétaires du Paris Saint-Germain.

Mino Raiola, la carte secrète de Leonardo dans le dossier Paul Pogba ?

C’est le site italien Calciomercato.com, qui fait état d’une offensive de Leonardo en préparation sur ce dossier. Même si le Real Madrid qui a aussi fait parler de lui sur ce dossier est toujours dans la course, le Paris Saint-Germain qui aura un budget mercato élevé va pouvoir bousculer tout le monde sur le transfert de Paul Pogba.

Il est vrai qu’à ce jour, le club francilien n’est pas favori pour recruter le joueur de 26 ans, mais Leonardo qui a toujours une carte supplémentaire à sortir pourrait se servir de son amitié avec l’agent du français Mino Raiola pour obtenir ce qu’il veut. Le transfert de l'international français devrait se négocier autour de 100 millions d'euros.

Pour l'heure, c'est le retour du français à la compétition qui fait son actualité. Le Daily Mail, indique que Paul Pogba est sur le point de reprendre l'entraînement avec le groupe de Manchester United cette semaine. Mieux, l'international français pourrait même postuler à une place dans le groupe de son équipe pour le derby contre Manchester City le 8 mars prochain à 17h.