ASSE : Tension entre Ruffier et Puel, danger pour Saint-Étienne

Le torchon brûlerait entre Stéphane Ruffier et Claude Puel. Le gardien N°1 de l’ ASSE aurait des relations tendues avec l’entraineur et manager général de l’AS Saint-Étienne, d’après les informations de L’Équipe. Cette friction pourrait polluer l'atmosphère au sein du club dans cette seconde partie de la saison.

ASSE : Quel est le problème entre Stéphane Ruffier et Claude Puel ?

Titulaire indiscutable à l’ ASSE depuis la saison 2011-2012, Stéphane Ruffier est un cadre du vestiaire du club ligérien. Les différents entraineurs qui se sont succédés à la tête des Verts lui ont toujours donné de la confiance. Et le portier a toujours été le numéro 1 dans les buts stéphanois. De Christophe Galtier à Claude Puel, en passant par Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, son statut a toujours été incontestable.

Mais ces dernières semaines, Stéphane Ruffier ne semble pas en odeur de sainteté avec le nouvel entraineur de l’ ASSE. Le quotidien sportif croit savoir que la relation tendue entre les deux hommes découle du fait que le gardien de but refuserait de se plier aux consignes du coach.

En effet, le coach souhaiterait que le dernier rempart de l’ ASSE joue de plus en plus du pied à l’instar des portiers en Angleterre. Or, Stéphane Ruffier est habitué à jouer sur sa ligne et sort très peu de sa cage. Et le jeu de pied n’est pas son point fort. C’est pourtant ce que Claude Puel lui demande de travailler à l’entraînement, selon la source.

D’après cette dernière, le joueur de 33 ans aurait lancé à son entraineur : « Tu ne vas pas recommencer comme à Bordeaux, quand même ». Il répliquait ainsi au successeur de Printant qui lui demandait de dégager le ballon un peu plus vite, lors du match à huis clos contre le FC Nantes (0-2).

Un mauvais présage pour l' ASSE ?

Entraineur adjoint en charge des gardiens de but à l’ ASSE, Fabrice Grange semblerait impuissant face à la tension entre son poulain et son "patron''. En tout cas, si les informations du journal sont confirmées, il est évident que cette situation n'est pas faite pour arranger la situation déjà difficile de l'AS Saint-Étienne.

Ayant perdu 7 de ses 8 derniers matchs en Ligue 1, le club ligérien pointe à la 15e place au classement, à 4 points du barragiste. La menace de relégation plane donc sur l'équipe de Claude Puel qui devrait bien se passer d'une crise interne.