Stade Rennaise : L’analyse de Stéphan sur le match face à Belfort

Tenant du titre, le Stade Rennais s’est logiquement imposé face à l’ASM Belfort (3-0) en quart de finale de la Coupe de France. Julien Stéphan s’est exprimé sur la rencontre et a tenu à saluer la prestation de ses hommes.

Le message de Julien Stéphan à ses joueurs

Hier mardi, le Stade Rennais devait éviter le piège à Sochaux face à Belfort. Mission accomplie ! Le club entrainé par Julien Stéphan s’est imposé (3-0) face à une « courageuse équipe » de National 2. Les Bretons ont ouvert le score à la 24e minute grâce à un but de Raphinha. Les Rennais ont corsé l’addition en seconde mi-temps. Sans trembler, Mbaye Niang s’est chargé de transformer le penalty (71e) avant que Jordan Siebatcheu ne marque le troisième but (91e).

Présent en conférence d'après-match, Julien Stéphan s’est réjoui de la prestation de son équipe. L’entraineur rennais a tenu à féliciter ses trois attaquants qui ont marqué face à Belfort. « Je suis content pour nos joueurs offensifs, Raphinha, Mbaye Niang et Siebatcheu, qui ont marqué, car on était un peu déçus de ne pas avoir marqué contre Brest (samedi dernier, en championnat) ».

Le Stade Rennais peut également remercier son gardien de but, Edouard Mendy. Le portier a multiplié les parades pour préserver la victoire des Rouges et Noirs. « On a été efficace en première période, moins en deuxième avec un gardien qui a fait plusieurs arrêts », a reconnu l’entraineur breton.

Une précieuse victoire pour les Rennais

Avec cette victoire, le Stade Rennais accède pour la deuxième fois de suite aux demi-finales de la Coupe de la France. « C’est positif, on se qualifie pour une deuxième demi-finale consécutive (…) On est très bien placé en Championnat (3e après 24 journée), on est dans le dernier carré en Coupe, il y a énormément de solidarité et de sérénité dans ce groupe », a déclaré Julien Stéphan.

Cette victoire face à Belfort donne également un peu de répit au Stade Rennais. Elle permet d’alléger l’atmosphère autour d’un club bouleversé par l’éviction surprise d’Olivier Létang.