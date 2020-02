PSG : Accusé de viol, les charges n’en finissent plus pour Neymar

Alors qu’on pensait son affaire de viol bouclée, Neymar pourrait encore se présenter devant les tribunaux. Mais cette fois en France, où un nouveau chef d’accusation pèse contre l’attaquant du PSG.

Nouvelle accusation contre Neymar

Comme annoncé il y a quelques jours, Najila Trindade compte revenir à la charge contre Neymar. La jeune brésilienne maintient les accusations de viol à l’encontre de l’attaquant du PSG. Le dossier classé sans suite au Brésil, c’est désormais en France que la supposée victime compte traîner l’affaire.

Devant les tribunaux français, Najila Trindade va même porter une nouvelle accusation à l’encontre de Neymar. Au cours d’une émission sur une chaîne de télévision au Brésil, Cosme Araujo Santos, l’avocat de la plaignante a indiqué que sa cliente compte accuser le joueur du Paris Saint-Germain d’« être un collaborateur dans un réseau de prostitution de luxe et de trafic de personnes ».

D’après Najila Trindade, Neymar a l’habitude de faire venir de « nombreuses femmes » à Paris. C’était déjà le cas avec sa jeune compatriote l’été dernier lorsque l’attaquant du PSG l’avait invitée à Paris. Cette accusation s’ajoute à celles de viol et divulgation des photos et vidéos de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

Le PSG et sa star pénalisés ?

Déboutés au Brésil, Cosme Araujo Santos et Najila Trindade espèrent obtenir gain de cause en France où les faits reprochés à Neymar se seraient déroulés. Pour l’accusation, la justice brésilienne a été complaisante envers le buteur du PSG. Les tribunaux brésiliens ont classé cette affaire sans suite faute de preuves et aux nombreuses incohérences de l’accusation. La présumée victime risque même gros au Brésil puisqu’elle est accusée de calomnie et fraude procédurale.

Alors qu’il se remet d’une blessure, cette affaire tombe au mauvais moment pour Neymar. La star brésilienne est préservée pour les échéances européennes. Il vient d’ailleurs d’être écarté pour les quarts de finale de la Coupe de France contre Dijon. Attendu sur le terrain, l’attaquant de 28 ans devrait également comparaître devant la justice. Chose qui pourrait troubler la sérénité de Ney.

Surtout quand on sait que Thomas Tuchel compte sur un grand Neymar pour écarter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Le PSG n’a plus atteint les quarts de finale de la C1 depuis bientôt quatre ans. Ce qui commence à faire long pour un club qui rêve de soulever la Coupe aux grandes oreilles.

De même, Thomas Tuchel sait qu’il joue son avenir contre son ancien club. Un nouveau faux pas en Ligue des Champions pourrait le condamner à la sortie à la fin de la saison.