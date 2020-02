Coupe de France : Dijon-PSG, des absences logiques pour Paris

Ce mercredi pour la rencontre Dijon-PSG en Coupe de France, Thomas Tuchel va devoir composer avec plusieurs absents. Le coach parisien a décidé de ne pas prendre de risque.

Dijon-PSG : des absences logiques et prévisibles

Leonardo, directeur sportif du PSG, a tenu à s'exprimer dimanche après la victoire de son équipe contre Lyon (4-2) en Ligue 1 Conforama. L'ancien coach de l'AC Milan a voulu passer un message fort, afin d'enrailler la psychose sur une éventuelle élimination de Paris en huitième de finale de la ligue des champions. Le brésilien a rappelé à tout le monde dans l'émission Canal Football Club de Canal+, que le match contre Dortmund n'était pas un match "à la vie, à la mort". Même en cas de défaite, ils vont réessayer dans un an. Oui, ce n'est qu'un match de football, mais pour la majorité des Parisiens, c'est le match de la saison.

C'est donc en ce sens que l'absence du groupe de plusieurs cadres n'a pas vraiment surpris. En effet, en coupe de France contre Dijon, la liste d'absents est longue. Marquinhos, Verratti, Kimpembe et évidemment, Neymar ne vont pas participer au match de coupe de France. Neymar, absent lors des deux derniers matches de Paris, n'est pas prêt selon Tuchel. "Il doit jouer quand il sera prêt. On doit calculer les risques, parler avec les médecins, et décider après l'entraînement. Il est blessé, on doit être patient et attentif avec lui", avait déclaré mardi le technicien allemand.

Dijon-PSG : Thomas Tuchel a fait le choix de la prudence

On n'est jamais trop prudent, s'est sans doute dit Thomas Tuchel au moment de choisir les joueurs qui vont descendre dans l'arène ce mercredi pour affronter Dijon. La prudence est de mise à Paris. On ne peut pas totalement lui donner tort, car il a l'effectif pour battre Dijon sans avoir besoin de Neymar ou Verratti. Tuchel préfère préserver ses joueurs les plus fragiles et il a raison.